Shooting the Mafia

Shooting the Mafia

Shooting the Mafia 18+
О фильме

Итальянский фотограф Летиция Батталья всю свою жизнь запечатляет на пленку мафиози.

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 8 декабря 2020
Премьера в мире 25 января 2019
Дата выхода
29 ноября 2019 Великобритания
29 ноября 2019 Ирландия
22 марта 2020 Италия
22 ноября 2019 США
29 июля 2020 Франция
Сборы в мире $33 884
Производство Lunar Pictures, Impact Partners, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
Shooting the Mafia, Fotografando a máfia, La fotógrafa de la mafia, Letizia Battaglia - Shooting the Mafia, Mafija na nišanu, Medziojant mafija, Ustrzelić mafię, Πυροβολώντας τη Μαφία, Знімаючи мафію, 슈팅 마피아
Режиссер
Ким Лонджинотто
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
