О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Итальянский фотограф Летиция Батталья всю свою жизнь запечатляет на пленку мафиози.
Развернуть
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
8 декабря 2020
Премьера в мире
25 января 2019
Дата выхода
29 ноября 2019
Великобритания
29 ноября 2019
Ирландия
22 марта 2020
Италия
22 ноября 2019
США
29 июля 2020
Франция
Сборы в мире
$33 884
Производство
Lunar Pictures, Impact Partners, Fís Éireann / Screen Ireland
Другие названия
Shooting the Mafia, Fotografando a máfia, La fotógrafa de la mafia, Letizia Battaglia - Shooting the Mafia, Mafija na nišanu, Medziojant mafija, Ustrzelić mafię, Πυροβολώντας τη Μαφία, Знімаючи мафію, 슈팅 마피아
Режиссер
Ким Лонджинотто
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
