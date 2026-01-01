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Фильмография
Мария Фернанда Кандиду
Maria Fernanda Cândido
Киноафиша
Персоны
Мария Фернанда Кандиду
Мария Фернанда Кандиду
Maria Fernanda Cândido
Дата рождения
21 мая 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Марии Фернанда Кандиду
Родилась 21 мая 1974 года. Лондрина, Бразилия.
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Популярные фильмы
7.5
Секретный агент
(2025)
6.9
Предатель
(2019)
5.8
Мой индийский друг
(2015)
Фильмография Марии Фернанда Кандиду
7.5
Секретный агент
O Agente Secreto
драма, триллер
2025, Бразилия / Франция
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4.9
Вооруженные ублюдки
Bastardi a mano armata
криминал
2021, Италия / Бразилия
6.9
Предатель
Il traditore / Traitor
драма, криминал, детектив
2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
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Рецензия
5.8
Мой индийский друг
Meu Amigo Hindu
драма
2015, Бразилия
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