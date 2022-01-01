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Луиджи Ло Кашио
Луиджи Ло Кашио
Luigi Lo Cascio
О персоне
Фильмография
Луиджи Ло Кашио
Luigi Lo Cascio
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Дата рождения
20 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Луиджи Ло Кашио
Родился 20 октября 1967 года. Палермо, Италия.
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Фильмография Луиджи Ло Кашио
Предатель
драма, криминал, детектив
2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
6.0
Имя для сына
комедия
2015, Италия
6.0
Цена человека
драма
2013, Италия / Франция
3.0
Кисло-сладкая жизнь
драма
2007, Италия
6.0
Здравствуй, ночь
драма
2003, Италия
7.0
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