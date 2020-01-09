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Хаммамет Хаммамет
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Hammamet

Хаммамет, 2020

2020 / Италия
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Последний год жизни Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских лидеров XX века. Прошло 20 лет со дня смерти одного из самых обсуждаемых итальянских политиков прошлого века. Его имя, которое когда-то не сходило с первых полос, теперь скрыто за оглушительным молчанием свидетелей последних дней его жизни. Фильм основан на реальных фактах, но это — не только правдивая хроника, это глубокая психологическая история на грани триллера, который разворачивается между самим Беттино, «падшим королем» итальянской политики, между его дочерью, которая готова до последнего сражаться за отца, и третьим персонажем — загадочным мальчиком, который проникает в их мир и пытается разрушить его изнутри.

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 24 сентября 2020
Премьера в мире 9 января 2020
Возраст 16+
Режиссер
Джанни Амелио
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Ливия Росси
Сильвия Коэн
Роберто де Франческо
Роберто де Франческо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хаммамет 2 постера
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