Хаммамет, 2020

Последний год жизни Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских лидеров XX века. Прошло 20 лет со дня смерти одного из самых обсуждаемых итальянских политиков прошлого века. Его имя, которое когда-то не сходило с первых полос, теперь скрыто за оглушительным молчанием свидетелей последних дней его жизни. Фильм основан на реальных фактах, но это — не только правдивая хроника, это глубокая психологическая история на грани триллера, который разворачивается между самим Беттино, «падшим королем» итальянской политики, между его дочерью, которая готова до последнего сражаться за отца, и третьим персонажем — загадочным мальчиком, который проникает в их мир и пытается разрушить его изнутри.