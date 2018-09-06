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Il vizio della speranza / The Vice of Hope

Порок надежды, 2018

2018 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Дочь безразличной матери и правая рука героинового наркомана, Мария переправляет бедные души — нигерийских проституток — по реке Вольтурно. Мария — беззащитный и нежный цветок, выросший в грязи морального упадка. Она ждет ребенка и верит, что когда-нибудь сможет сбежать и дать ему надежду на лучшую жизнь. Получится ли у нее обрести свободу? Глубокая и пронзительная притча о страданиях, искуплении и всепобеждающей материнской любви, которая освещает путь во тьме. Действие происходит в пригороде городка Кастель-Вольтурно провинции Казерта, что недалеко от Неаполя. Шокирующие картины социальной деградации перемежаются здесь с библейскими мотивами любви и надежды. За музыкальное погружение в историю отвечал Винченцо «Энцо» Авитабиле — знаменитый итальянский саксофонист, композитор и джазовый певец, который черпает вдохновение в неаполитанских народных традициях. Кинокритики единодушно признают Эдоардо Де Анджелиса одним из лучших итальянских режиссеров нового поколения. Его фильм «Неделимые», который закрывал RIFF в позапрошлом году, получил шесть наград «Давид ди Донателло», столько же «Серебряных лент» и «Золотой глобус». Не отстает и его новая картина — «Порок надежды» уже принял участие более чем в 65 международных кинофестивалях, получил «Давида ди Донателло», три «Серебряные ленты», две премии Ciak d’oro и множество других наград. На Tokyo International Film Festival картина получила призы в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший режиссер», а на Festa del Cinema di Roma — приз зрительских симпатий. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Эдоардо Де Анджелис
В ролях
Пина Турко
Массимилиано Росси
Марина Конфалоне
Кристина Донадио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Порок надежды 1 постер
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