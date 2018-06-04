Несмотря на то, что половину своей жизни Катя провела в заботах о своей матери Галине Степановне, та не спешит проявить ни любовь, ни благодарности бездетной дочери и ее мужу. Внезапно тяжело заболев, Галина Степановна решает отписать свое скудное имущество с детства избалованному сыну Артуру, редко уделяющему внимание родне. В завещание входит и дача, над обустройством которой долгие годы трудились Катя и ее супруг. Обида и чувство несправедливости толкают героиню на необдуманный и страшный шаг.
Катя с мужем и матерью живёт в небольшом провинциальном городке и работает на местном заводе. Мать внезапно заболевает и хочет переписать всё имущество на сына — родного брата Кати. Катя чувствует несправедливость этого решения и начинает борьбу за наследство. В погоне за мнимым материальным благополучием Катя решается на самый отчаянный поступок.