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Пусть будет Лиза

Pust budet Liza 18+
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О фильме

Несмотря на то, что половину своей жизни Катя провела в заботах о своей матери Галине Степановне, та не спешит проявить ни любовь, ни благодарности бездетной дочери и ее мужу. Внезапно тяжело заболев, Галина Степановна решает отписать свое скудное имущество с детства избалованному сыну Артуру, редко уделяющему внимание родне. В завещание входит и дача, над обустройством которой долгие годы трудились Катя и ее супруг. Обида и чувство несправедливости толкают героиню на необдуманный и страшный шаг.

  • Картина стала режиссерским дебютом Игоря Каграманова в полном метре.
  • Фильм принял участие в конкурсной программе “Дебют” на фестивале “Кинотавр” 2018. А на XII Чебоксарском международном кинофестивале “Пусть будет Лиза” взяла два приза – за лучшую женскую роль (Елена Махова) и лучшую операторскую работу
  • Съемки картины прошли в Калуге, где режиссер Игорь Каграманов закончил школу, поступил в университет и получил первый телевизионный опыт. Изначально Каграманов рассматривал для съемок город Тутаев в Ярославской области, но в итоге принял решение снимать картину в Калуге.
  • Актриса “Театра наций” Елена Махова была утверждена на роль Кати только с третьего раза, так как первые две пробы были неудачными.
  • Над идеей и сценарием к фильму Игорь Каграманов работал со своим другом и соавтором Юрием Глушенковым около года.

Катя с мужем и матерью живёт в небольшом провинциальном городке и работает на местном заводе. Мать внезапно заболевает и хочет переписать всё имущество на сына — родного брата Кати. Катя чувствует несправедливость этого решения и начинает борьбу за наследство. В погоне за мнимым материальным благополучием Катя решается на самый отчаянный поступок.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 4 июня 2018
Другие названия
Pust budet Liza, Let's Name Her Lisa, Naj bo Liza, Niech będzie Liza, Пусть будет Лиза
Режиссер
Игорь Каграманов
Игорь Каграманов
В ролях
Виктор Потапешкин
Виктор Потапешкин
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Елена Махова
Елена Махова
Алексей Розин
Алексей Розин
Ирина Жерякова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 11 голосов
4.5 IMDb
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Пусть будет Лиза

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27 июня 2018 10:37
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