Несмотря на то, что половину своей жизни Катя провела в заботах о своей матери Галине Степановне, та не спешит проявить ни любовь, ни благодарности бездетной дочери и ее мужу. Внезапно тяжело заболев, Галина Степановна решает отписать свое скудное имущество с детства избалованному сыну Артуру, редко уделяющему внимание родне. В завещание входит и дача, над обустройством которой долгие годы трудились Катя и ее супруг. Обида и чувство несправедливости толкают героиню на необдуманный и страшный шаг.