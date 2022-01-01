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Игорь Каграманов

Игорь Каграманов
Игорь Каграманов
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Дата рождения
25 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Игоря Каграманова

Родился 25 августа 1983 года. Калуга, СССР (Россия).

Фильмография Игоря Каграманова
За кулисами
За кулисами
комедия, драма 2019, Россия
6.0
Пусть будет Лиза
Пусть будет Лиза
драма 2018, Россия
4.0
Кинотавр Shorts
Кинотавр Shorts
короткометражный 2016, Россия
0.0
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