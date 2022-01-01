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Игорь Каграманов
Игорь Каграманов
О персоне
Фильмография
Игорь Каграманов
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Дата рождения
25 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Игоря Каграманова
Родился 25 августа 1983 года. Калуга, СССР (Россия).
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Фильмография Игоря Каграманова
За кулисами
комедия, драма
2019, Россия
6.0
Пусть будет Лиза
драма
2018, Россия
4.0
Кинотавр Shorts
короткометражный
2016, Россия
0.0
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