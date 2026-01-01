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Айна Клотет Aina Clotet
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Айна Клотет

Aina Clotet

Дата рождения
23 сентября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Во время грозы 7.1
Во время грозы (2018)
Рождественская ночь в Барселоне 6.4
Рождественская ночь в Барселоне (2015)
Зачарованные 6.2
Зачарованные (2023)

Фильмография Айна Клотет

Жанр
Год
5.4
Общее место Un lugar común
драма 2024, Испания
Зачарованные 6.2
Зачарованные Els encantats
драма 2023, Испания
7 социопатов 5.4
7 социопатов 7 raons per fugir (de la societat)
комедия 2019, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Во время грозы 7.1
Во время грозы Durante la tormenta
триллер, драма, фэнтези, детектив 2018, Испания
Смотреть трейлер
Рождественская ночь в Барселоне 6.4
Рождественская ночь в Барселоне Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия 2015, Испания
Смотреть трейлер
Элиза К 5.8
Элиза К Elisa K
драма 2010, Испания
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