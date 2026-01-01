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Айна Клотет
Aina Clotet
Киноафиша
Персоны
Айна Клотет
Айна Клотет
Aina Clotet
Дата рождения
23 сентября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Во время грозы
(2018)
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
(2015)
6.2
Зачарованные
(2023)
Фильмография Айна Клотет
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2019
2018
2015
2010
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
5.4
Общее место
Un lugar común
драма
2024, Испания
6.2
Зачарованные
Els encantats
драма
2023, Испания
5.4
7 социопатов
7 raons per fugir (de la societat)
комедия
2019, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Во время грозы
Durante la tormenta
триллер, драма, фэнтези, детектив
2018, Испания
Смотреть трейлер
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия
2015, Испания
Смотреть трейлер
5.8
Элиза К
Elisa K
драма
2010, Испания
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