Постер фильма Убить Фрейда
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 7.1
Убить Фрейда

Убить Фрейда

Inconscientes 18+
О фильме

Барселона, 1913 год. Психиатр Леон Пардо, муж Альмы, недавно вернулся из Вены, где он приобщился к революционным трудам доктора Зигмунда Фрейда о сексуальности и истерии. Однажды, прийдя домой, Альма застает своего мужа в слезах, полным решимости исчезнуть из ее жизни и из жизней других людей. Не дав никаких объяснений, Леон выбегает из дома. Альма, которая вот-вот должна родить, остается одна. В Альму безумно влюблен Сальвадор, муж ее сестры. Он соглашается помочь ей, хотя понимает, какие крупные неприятности могут его ожидать. Единственный ключ к случившемуся – рукопись Леона в которой описывается жизнь четырех его пациенток. Пользуясь ею как путеводителем, Альма и Сальвадор начинают расследование, в котором переплетаются любовь, опасность и все вообразимые запреты...
Страна Испания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 августа 2004
Дата выхода
30 июня 2005 Россия Пан Терра
30 июня 2005 Беларусь
27 августа 2004 Испания
30 июня 2005 Казахстан
30 июня 2005 Украина
MPAA R
Сборы в мире $868 137
Производство Canal+ España, EMC Assets, Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
Другие названия
Inconscientes, Unconscious, Inconscients, Nieświadomi, Tudat alatt, Vicdansızlar, Убить Фрейда
Режиссер
Хоакин Ористрель
В ролях
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Луис Тосар
Луис Тосар
Алекс Брендемюль
Алекс Брендемюль
Мерседес Сампьетро
Нуриа Примс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
