Барселона, 1913 год. Психиатр Леон Пардо, муж Альмы, недавно вернулся из Вены, где он приобщился к революционным трудам доктора Зигмунда Фрейда о сексуальности и истерии. Однажды, прийдя домой, Альма застает своего мужа в слезах, полным решимости исчезнуть из ее жизни и из жизней других людей. Не дав никаких объяснений, Леон выбегает из дома. Альма, которая вот-вот должна родить, остается одна. В Альму безумно влюблен Сальвадор, муж ее сестры. Он соглашается помочь ей, хотя понимает, какие крупные неприятности могут его ожидать. Единственный ключ к случившемуся – рукопись Леона в которой описывается жизнь четырех его пациенток. Пользуясь ею как путеводителем, Альма и Сальвадор начинают расследование, в котором переплетаются любовь, опасность и все вообразимые запреты...

