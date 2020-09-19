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Sentimental

Соседи сверху, 2020

2020 / Испания
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Испанская комедия о кризисе в семейных отношениях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Испанская камерная комедия о кризисе в семейных отношениях. Следуя традициям «Резни» Романа Полански, история Сеска Гая с участием четырёх человек разыгрывается в пределах одной квартиры многоэтажного дома. За сутки две соседские пары пройдут через настоящий кошмар, решая проблемы на личном фронте и соревнуясь в остроумии.

Хулио (Хавьер Камара) и Ана (Гризельда Сицилиани) — супруги, которые вместе уже пятнадцать лет. За эти годы им довелось столкнуться с непростыми ситуациями, знакомыми любой семье. Но теперь их брак в шаге от катастрофы. Муж и жена не испытывают былого сексуального влечения, а ссоры давно стали обыденностью. Дело усугубляется нескончаемыми проблемами на работе. Последней каплей стал шум, доносящийся из квартиры сверху.

Страсти кипят. Кажется, что развод — лишь вопрос времени. Всё меняется, когда судьба сталкивает их с эксцентричными Лаурой и Сальвой. В отличие от Хулио и Аны они живут в мире и гармонии, понимая друг друга с полуслова. Встреча соседей оборачивается спонтанной вечеринкой.

Будучи психологом, Лаура даёт непутевой парочке нестандартные советы. Но общение не задаётся с первых минут. Люди, находящиеся на грани срыва, не готовы адекватно воспринимать даже полезную информацию. Каждый из присутствующих зациклен на себе и не слушает ближнего. И чем дольше длится встреча, тем сильнее нарастает напряжение. Выдавая саркастические замечания, соседи усугубляют и без того плачевную ситуацию в собственных семейных отношениях. Прийти к взаимопониманию будет непросто.

Для режиссёра картины Сеска Гая это уже девятая полнометражная работа. Широкой аудитории он известен по кинокомедиям «Мужчины на грани», «Трумэн» и «Крампак».

— Сеск Гай — обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Специальная премия молодёжного жюри была получена режиссёром за «Крампак».

— Премьера «Соседей сверху» состоялась на испанском фестивале в Сан-Себастьяне.

— Идея фильма родилась в 2016 году из анекдотической ситуации, когда режиссёр и его жена, актриса Агата Рока, слышали крики соседей каждый раз, когда те занимались сексом.

— Исполнительница роли Аны Гризельда Сицилиани — известная аргентинская актриса и танцовщица, прежде не работавшая в Европе. По словам кинорежиссёра, он заметил её благодаря латиноамериканскому сериалу «Чтобы быть идеальной» 2010 года.

— Фильм посвящён экс-главе «Недели критики» Каннского кинофестиваля Хосе Марии Рибе. Активист киноиндустрии скончался 2 мая 2020 года от онкологии. Предполагается, что остановка сердца наступила в результате осложнений, вызванных распространившейся коронавирусной инфекцией. Помимо Канн Риба также работал над программой Films in Progress испанского фестиваля в Сан-Себастьяне. В его лице мир потерял первооткрывателя испаноязычного артхауса. Именно он способствовал попаданию «Крампака» Сеска Гая в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

— По словам Гая, он мечтает снять научно-фантастическую кинокартину. Но так как для этого требуются большие деньги, постановщик вынужден обращаться к скромным диалоговым ромкомам.

Хулио и Ана больше 15 лет вместе. В их отношениях давно нет огня, а ежедневный обмен колкостями стал нормой. Но однажды к ним на ужин заходят Сальва и Лаура из квартиры этажом выше. Что ни ночь, от них постоянно доносятся страстные стоны. Внезапно гости делают хозяевам настолько сногсшибательное предложение, что для всех четверых вечер оборачивается незабываемым приключением. 

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 7 января 2021
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 19 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Сеск Гай
Сеск Гай
В ролях
Белен Куэста
Белен Куэста
Хавьер Камара
Хавьер Камара
Альберто Сан Хуан
Альберто Сан Хуан
Гризельда Сицилиани
Гризельда Сицилиани
Все актеры и съемочная группа
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Ана (Гризельда Сицилиани) и Хулио (Хавьер Камара) вместе много лет, они живут в идеально обставленной квартире в центре Барселоны и воспитывают дочь. Однако из их отношений ушли положительные эмоции. Любое несогласие (а супруги не соглашаются друг с другом почти никогда) приводит к конфликту. И вот он снова назревает: Ана пригласила на ужин соседей сверху (Белен Куэста и Альберто Сан Хуан). Хулио, который рассчитывал спокойно отдохнуть после рабочего дня, требует спровадить гостей. Они его…
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