Соседи сверху, 2020

Испанская камерная комедия о кризисе в семейных отношениях. Следуя традициям «Резни» Романа Полански, история Сеска Гая с участием четырёх человек разыгрывается в пределах одной квартиры многоэтажного дома. За сутки две соседские пары пройдут через настоящий кошмар, решая проблемы на личном фронте и соревнуясь в остроумии.

Хулио (Хавьер Камара) и Ана (Гризельда Сицилиани) — супруги, которые вместе уже пятнадцать лет. За эти годы им довелось столкнуться с непростыми ситуациями, знакомыми любой семье. Но теперь их брак в шаге от катастрофы. Муж и жена не испытывают былого сексуального влечения, а ссоры давно стали обыденностью. Дело усугубляется нескончаемыми проблемами на работе. Последней каплей стал шум, доносящийся из квартиры сверху.

Страсти кипят. Кажется, что развод — лишь вопрос времени. Всё меняется, когда судьба сталкивает их с эксцентричными Лаурой и Сальвой. В отличие от Хулио и Аны они живут в мире и гармонии, понимая друг друга с полуслова. Встреча соседей оборачивается спонтанной вечеринкой.

Будучи психологом, Лаура даёт непутевой парочке нестандартные советы. Но общение не задаётся с первых минут. Люди, находящиеся на грани срыва, не готовы адекватно воспринимать даже полезную информацию. Каждый из присутствующих зациклен на себе и не слушает ближнего. И чем дольше длится встреча, тем сильнее нарастает напряжение. Выдавая саркастические замечания, соседи усугубляют и без того плачевную ситуацию в собственных семейных отношениях. Прийти к взаимопониманию будет непросто.