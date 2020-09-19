Соседи сверху, 2020

Испанская камерная комедия о кризисе в семейных отношениях. Следуя традициям «Резни» Романа Полански, история Сеска Гая с участием четырёх человек разыгрывается в пределах одной квартиры многоэтажного дома. За сутки две соседские пары пройдут через настоящий кошмар, решая проблемы на личном фронте и соревнуясь в остроумии.
Хулио (Хавьер Камара) и Ана (Гризельда Сицилиани) — супруги, которые вместе уже пятнадцать лет. За эти годы им довелось столкнуться с непростыми ситуациями, знакомыми любой семье. Но теперь их брак в шаге от катастрофы. Муж и жена не испытывают былого сексуального влечения, а ссоры давно стали обыденностью. Дело усугубляется нескончаемыми проблемами на работе. Последней каплей стал шум, доносящийся из квартиры сверху.
Страсти кипят. Кажется, что развод — лишь вопрос времени. Всё меняется, когда судьба сталкивает их с эксцентричными Лаурой и Сальвой. В отличие от Хулио и Аны они живут в мире и гармонии, понимая друг друга с полуслова. Встреча соседей оборачивается спонтанной вечеринкой.
Будучи психологом, Лаура даёт непутевой парочке нестандартные советы. Но общение не задаётся с первых минут. Люди, находящиеся на грани срыва, не готовы адекватно воспринимать даже полезную информацию. Каждый из присутствующих зациклен на себе и не слушает ближнего. И чем дольше длится встреча, тем сильнее нарастает напряжение. Выдавая саркастические замечания, соседи усугубляют и без того плачевную ситуацию в собственных семейных отношениях. Прийти к взаимопониманию будет непросто.
— Для режиссёра картины Сеска Гая это уже девятая полнометражная работа. Широкой аудитории он известен по кинокомедиям «Мужчины на грани», «Трумэн» и «Крампак».
— Сеск Гай — обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Специальная премия молодёжного жюри была получена режиссёром за «Крампак».
— Премьера «Соседей сверху» состоялась на испанском фестивале в Сан-Себастьяне.
— Идея фильма родилась в 2016 году из анекдотической ситуации, когда режиссёр и его жена, актриса Агата Рока, слышали крики соседей каждый раз, когда те занимались сексом.
— Исполнительница роли Аны Гризельда Сицилиани — известная аргентинская актриса и танцовщица, прежде не работавшая в Европе. По словам кинорежиссёра, он заметил её благодаря латиноамериканскому сериалу «Чтобы быть идеальной» 2010 года.
— Фильм посвящён экс-главе «Недели критики» Каннского кинофестиваля Хосе Марии Рибе. Активист киноиндустрии скончался 2 мая 2020 года от онкологии. Предполагается, что остановка сердца наступила в результате осложнений, вызванных распространившейся коронавирусной инфекцией. Помимо Канн Риба также работал над программой Films in Progress испанского фестиваля в Сан-Себастьяне. В его лице мир потерял первооткрывателя испаноязычного артхауса. Именно он способствовал попаданию «Крампака» Сеска Гая в основной конкурс Каннского кинофестиваля.
— По словам Гая, он мечтает снять научно-фантастическую кинокартину. Но так как для этого требуются большие деньги, постановщик вынужден обращаться к скромным диалоговым ромкомам.
Хулио и Ана больше 15 лет вместе. В их отношениях давно нет огня, а ежедневный обмен колкостями стал нормой. Но однажды к ним на ужин заходят Сальва и Лаура из квартиры этажом выше. Что ни ночь, от них постоянно доносятся страстные стоны. Внезапно гости делают хозяевам настолько сногсшибательное предложение, что для всех четверых вечер оборачивается незабываемым приключением.