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Давид Вердагер
Давид Вердагер
David Verdaguer
О персоне
Фильмография
Давид Вердагер
David Verdaguer
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Дата рождения
28 сентября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Давида Вердагера
Родился 28 сентября 1983 года. Жирона, Испания.
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Фильмография Давида Вердагера
Оккупант
приключения, драма, триллер
2020, Испания
6.0
7 социопатов
комедия
2019, Испания
5.0
Земля под ногами (Якорь и надежда)
драма, мелодрама
2017, Испания
6.0
Лето 1993-го
драма
2017, Испания
7.0
10 000 км: Любовь на расстоянии
мелодрама, драма, комедия
2014, Испания
6.0
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