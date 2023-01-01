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7 социопатов 7 социопатов
Киноафиша Фильмы 7 социопатов 7 социопатов, 2019: актеры и роли
7 raons per fugir (de la societat) 7 социопатов 2019 / Испания
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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7 социопатов, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Герард Квинто Эстеве Солер Esteve Soler Дэвид Торрас
В ролях
Серхи Лопес Серхи Лопес Sergi López Ален Эрнандес Ален Эрнандес Alain Hernández Эмма Суарес Эмма Суарес Emma Suárez Давид Вердагер Давид Вердагер David Verdaguer Алекс Брендемюль Алекс Брендемюль Alex Brendemühl Лола Дуэньяс Лола Дуэньяс Lola Duenas Франсеск Орелья Франсеск Орелья Francesc Orella Маноло Соло Маноло Соло Manolo Solo Нурия Гаго Núria Gago Айна Клотет Aina Clotet
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