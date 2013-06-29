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Постер фильма Родители
6.7
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6.7

Родители

, 2013
Eltern
Германия / комедия / 18+
Постер фильма Родители
6.7

О фильме

Супруги Кристина и Конрад, а также их дочери, пятилетняя Эмма и десятилетняя Кэти, живут в большой квартире в одном большом немецком городе. Кристина работает в больнице анестезиологом и имеет неплохие шансы стать главврачом. В карьере Конрада, театрального режиссера, как раз наметился легкий взлет: ему доверили ставить пьесу после многих лет вынужденного затишья. Менять привычный уклад никто не желает, кроме, разумеется, папы, который не намерен упускать шанс на возвращение в профессиональную жизнь. Тем временем возникает вопрос: с кем оставить детей, у которых как раз сейчас каникулы?

В ролях

Алекс Брендемюль
Алекс Брендемюль
Volker
Паршива Драгус
Käthe
Марен Эггерт
Марен Эггерт
Julie
Мориц Грове
Regieassistent
Хабертус Хартманн
Даниэла Холц
Sigrid
Чарли Хюбнер
Чарли Хюбнер
Konrad
Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Christine
Эмилия Пиеске
Эмилия Пиеске
Emma
Клара Лаго
Клара Лаго
Isabel
Тило Нест
Schauspieler
Режиссер Роберт Тальхайм
Сценарист Джейн Айнскоуг, Роберт Тальхайм
Композитор Uwe Bossenz, Anton Feist
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 28 сентября 2013
Премьера в мире 29 июня 2013
Дата выхода
14 ноября 2013 Германия
Другие названия
Eltern, Papa est en congé parental, 父母

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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