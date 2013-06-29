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Супруги Кристина и Конрад, а также их дочери, пятилетняя Эмма и десятилетняя Кэти, живут в большой квартире в одном большом немецком городе. Кристина работает в больнице анестезиологом и имеет неплохие шансы стать главврачом. В карьере Конрада, театрального режиссера, как раз наметился легкий взлет: ему доверили ставить пьесу после многих лет вынужденного затишья. Менять привычный уклад никто не желает, кроме, разумеется, папы, который не намерен упускать шанс на возвращение в профессиональную жизнь. Тем временем возникает вопрос: с кем оставить детей, у которых как раз сейчас каникулы?
|14 ноября 2013
|Германия