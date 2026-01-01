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Эмма Суарес
Emma Suárez
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Персоны
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Emma Suárez
Дата рождения
25 июня 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтическая актриса
Биография Эмма Суарес
Родилась 25 июня 1964 года. Мадрид, Испания.
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Популярные фильмы
7.2
Джульетта
(2016)
7.1
Рыжая белка
(1993)
7.1
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(1992)
Фильмография Эмма Суарес
6.2
Наемный садовник
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2025, Испания
Наследие
триллер, детектив
2025, Испания
5.7
День рождения
The Birthday Party
драма
2025, Греция / Нидерланды / Испания
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6.6
Оливия и невидимое землетрясение
L'Olívia i el terratrèmol invisible
анимация, семейный
2025, Аргентина / Бельгия / Испания / Франция
6.7
Красная королева
драма, триллер
2024, Испания
5.4
Нежность
La ternura
комедия, фэнтези, детектив
2023, Доминиканская Республика / Испания
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6.8
Весна священная
La consagración de la primavera
драма
2022, Испания
Небоа
криминал, ужасы, триллер
2020, Испания
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