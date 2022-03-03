Алекса Деми (Alexa Demie) – американский актриса, родилась 11 декабря 1990 года в Лос-Анджелесе – городе, в котором почти каждый связан с кино.

Актерская карьера началась в 2015 году: она сыграла в независимой короткометражке. Затем было несколько эпизодических ролей в серьезных проектах. Впрочем, игра в кино не единственный ее талант: в 2017 году она выпустила свой первый сингл «Girl like me».

В тот момент, когда она собиралась серьезно заняться музыкальной карьерой, ей предложили сняться в сериале «Эйфория», который стал для нее прорывным. Готовясь к роли королевы школы, которая состоит в токсичных отношениях с парнем, она вспоминала свою старшую школу. Кроме этого, по ее словам, большой вклад в образ ее персонажа внес опыт ее матери, которая так же, как и персонаж Деми в «Эйфории», пережила тяжелый разрыв.

Связь с матерью у Алексы настолько близкая, что в перерывах между съемками она мечтает снять фильм по ее биографии: история о молодой и сильной женщине, которая в 1980-х нашла в себе силы побороть свои страхи и стать востребованным визажистом.