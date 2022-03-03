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Алекса Деми

Alexa Demie
Алекса Деми
Алекса Деми Alexa Demie
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Дата рождения
11 декабря 1994
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
168 см
Биография Алексы Деми

Алекса Деми (Alexa Demie) – американский актриса, родилась 11 декабря 1990 года в Лос-Анджелесе – городе, в котором почти каждый связан с кино.

Актерская карьера началась в 2015 году: она сыграла в независимой короткометражке. Затем было несколько эпизодических ролей в серьезных проектах. Впрочем, игра в кино не единственный ее талант: в 2017 году она выпустила свой первый сингл «Girl like me».

В тот момент, когда она собиралась серьезно заняться музыкальной карьерой, ей предложили сняться в сериале «Эйфория», который стал для нее прорывным. Готовясь к роли королевы школы, которая состоит в токсичных отношениях с парнем, она вспоминала свою старшую школу. Кроме этого, по ее словам, большой вклад в образ ее персонажа внес опыт ее матери, которая так же, как и персонаж Деми в «Эйфории», пережила тяжелый разрыв.

Связь с матерью у Алексы настолько близкая, что в перерывах между съемками она мечтает снять фильм по ее биографии: история о молодой и сильной женщине, которая в 1980-х нашла в себе силы побороть свои страхи и стать востребованным визажистом.

Интересные факты о Алексе Деми
  • Алекса изменила год своего рождения и тем самым омолодила себя на четыре года;
  • Во время работы над сериалом «Эйфория» трудилась с командой визажистов, чтобы создать наиболее правильный, на ее взгляд, образ персонажа, порой сама делала себе макияж;
  • Ее дедушка по отцовской линии – один из основателей группы «Beach Boys»;
  • Перед съемкой Алекса молится, это помогает ей успокоиться и настроится на игру;
  • В детстве обожала читать журналы мод, которые были разбросаны по всей квартире, и это не прошло даром: Алекса запустила собственную коллекцию солнцезащитных очков;
  • Благодаря ее биологическому отцу у нее четыре брата и сестры.
Фильмография Алексы Деми
Волны
Волны
мюзикл, мелодрама 2019, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Алексы Деми Все фотографии
Алекса Деми, Хантер Шафер и Барби Феррейра Алекса Деми, Хантер Шафер и Зендая Алекса Деми и Келвин Харрисон, Волны Алекса Деми и Санни Сулджик, Середина 90-х
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3 марта 2022 15:57
«Эйфория» стала вторым самым популярным сериалом HBO, уступая только «Игре престолов» Средняя общая аудитория одного эпизода второго сезона шоу составила примерно 16,3 млн зрителей.
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1 марта 2022 16:15
Актеры сериала «Эйфория»: как изменилась их карьера ко второму сезону? Из нашей статьи вы узнаете, в каких еще фильмах и сериалах можно увидеть талантливых актеров «Эйфории».  
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21 января 2022 12:30
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