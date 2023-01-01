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Волны
Волны, 2019: актеры и роли
Waves
Волны
2019 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Волны, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Трей Эдвард Шульц
Trey Edward Shults
В ролях
Лукас Хеджес
Lucas Hedges
Тейлор Расселл
Taylor Russell
Стерлинг К. Браун
Sterling K. Brown
Келвин Харрисон
Kelvin Harrison Jr.
Алекса Деми
Alexa Demie
Рене Голдсберри
Renée Elise Goldsberry
Нил Хафф
Neal Huff
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