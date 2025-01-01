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Фильмография
Йохан Хеденберг
Johan Hedenberg
Киноафиша
Персоны
Йохан Хеденберг
Йохан Хеденберг
Johan Hedenberg
Дата рождения
9 октября 1954
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Приход Марии-Магдалены, Швеция
Популярные фильмы
0.0
Смерть пилигрима
(2013)
0.0
Стеклянный купол
(2025)
0.0
Все и Ева
(2024)
Фильмография Йохан Хеденберг
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2024
2013
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Стеклянный купол
драма, криминал, триллер
2025, Швеция
Все и Ева
драма, комедия
2024, Швеция
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Смерть пилигрима
драма, криминал
2013, Швеция/Дания/Норвегия/Финляндия
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