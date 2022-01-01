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Магнус Роосманн

Magnus Roosmann
Магнус Роосманн
Магнус Роосманн Magnus Roosmann
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Дата рождения
11 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Магнуса Роосманна

Родился 11 июня 1963 года.

Фильмография Магнуса Роосманна
Идеальный пациент
Идеальный пациент
триллер 2019, Швеция
6.0
Виктория: История любви
Виктория: История любви
драма, мелодрама 2013, Норвегия
5.0
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