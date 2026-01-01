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Магнус Роосманн
Magnus Roosmann
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Персоны
Магнус Роосманн
Магнус Роосманн
Magnus Roosmann
Дата рождения
11 июня 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Магнуса Роосманна
Родился 11 июня 1963 года.
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Популярные фильмы
7.6
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(2019)
Фильмография Магнуса Роосманна
5.6
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