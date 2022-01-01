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Магнус Роосманн
Магнус Роосманн
Magnus Roosmann
О персоне
Фильмография
Магнус Роосманн
Magnus Roosmann
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Дата рождения
11 июня 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Магнуса Роосманна
Родился 11 июня 1963 года.
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Фильмография Магнуса Роосманна
Идеальный пациент
триллер
2019, Швеция
6.0
Виктория: История любви
драма, мелодрама
2013, Норвегия
5.0
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