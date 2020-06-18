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Альба Аугуст
Альба Аугуст
Alba August
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Альба Аугуст
Alba August
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Дата рождения
6 июня 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Альбы Аугуст
Родилась 6 июня 1993 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Альбы Аугуст
Идеальный пациент
триллер
2019, Швеция
6.0
Быть Астрид Линдгрен
биография
2018, Швеция
7.0
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18 июня 2020 13:39
«Быть Астрид Линдгрен» выйдет в прокат 1 ноября
Фильм режиссера Перниллы Фишер Кристенсен, представленный на Берлинале-2018, стал настоящим открытием фестиваля. Картина рассказывает о молодых годах всемирно известной шведской писательницы Астрид
Написать
26 февраля 2018 16:10
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