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Идеальный пациент
Идеальный пациент, 2019: актеры и роли
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Идеальный пациент
2019 / Швеция
Трейлер
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Идеальный пациент, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Mikael Håfström
В ролях
Йонас Карлссон
Jonas Karlsson
Давид Денсик
David Dencik
Альба Аугуст
Alba August
Магнус Роосманн
Magnus Roosmann
Сюзанн Рейтер
Suzanne Reuter
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