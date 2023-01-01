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Идеальный пациент Идеальный пациент
Киноафиша Фильмы Идеальный пациент Идеальный пациент, 2019: актеры и роли
Quick Идеальный пациент 2019 / Швеция
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Идеальный пациент, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микаэль Хофстрем Микаэль Хофстрем Mikael Håfström
В ролях
Йонас Карлссон Йонас Карлссон Jonas Karlsson Давид Денсик Давид Денсик David Dencik Альба Аугуст Альба Аугуст Alba August Магнус Роосманн Магнус Роосманн Magnus Roosmann Сюзанн Рейтер Сюзанн Рейтер Suzanne Reuter
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