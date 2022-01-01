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Йонас Карлссон
Йонас Карлссон
Jonas Karlsson
О персоне
Фильмография
Йонас Карлссон
Jonas Karlsson
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Дата рождения
11 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Йонаса Карлссона
Родился 11 марта 1971 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Йонаса Карлссона
Идеальный пациент
триллер
2019, Швеция
6.0
Медвежонок Бамси и Дочь Волшебницы
анимация
2016, Швеция
6.0
Малиновая лодка беженца
комедия
2014, Финляндия / Швеция
7.0
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