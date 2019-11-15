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Киноафиша Рецензии «Идеальный пациент»: Рецензия Киноафиши

«Идеальный пациент»: Рецензия Киноафиши

15 ноября 2019 00:00
«Идеальный пациент»: Рецензия Киноафиши

Негромкий, но достойный скандинавский триллер от Михаэля Хофстрема

Шведский режиссер Михаэль Хофстрем («Зло», «Обряд») возвращается на родину и на этот раз обращается к реальному случаю серийного маньяка — самого известного и скандального дела последних лет в тишайшей и благоустроенной Швеции.

«Идеальный пациент» — это история восьми зверских убийств, которые приписали душевнобольному Томасу Квику (Давид Денсик). Он сознался в содеянном, более того: он сознался даже в большем — по его собственному мнению, он совершил около 30 преступлений. Отсутствие хоть сколько-нибудь веских улик, кроме собственного признания Квика, не остановило от радикальных суждений и вынесения приговора шведскую судебную систему. В итоге Квик был приговорен к пожизненному заключению в больнице для душевнобольных, где влачил одинокое существование в течение долгих лет. Но однажды, уже по прошествии десятка лет, шведский журналист Ханнес Ростам (Йонас Карлссон) решает сдуть с этой истории пыль и переосмыслить то, что происходило в прошлом. Таким образом, он понимает, что в этой истории, которую вся Швеция решила считать давно разгаданной и потому закончившейся, слишком много несостыковок. Втайне от своего босса, он берется за расследование сам.

«Идеальный пациент»: Рецензия Киноафиши
«Идеальный пациент»

Исполнители главных ролей Йонас Карлссон и Давид Денсик держат на себе весь фильм — каст максимально удачен. У главного героя, журналиста, как водится, есть помощница, которую он тщательно выбирает на собеседовании в начале фильма. Несмотря на то, что сама эта сцена несколько наивна — столь не конкурентоспособны другие претенденты на роль ассистента Ханнес по сравнению с Дженни (Альба Аугуст), — она сразу задает тон тому, насколько серьезно Мартин готовится окунуться в темное расследовательское дело. Вызывая в уме прототипы в духе скандинавского хита «Мост», через цепочки флэшбэков фильм Хофстрема погружает зрителя в дыру воспаленного сознания Квика. В этот момент все остальное становится неважным — ни семейные проблемы, разворачивающиеся фоном для расследования, которое поглотило Ханнеса с головой, ни его собственное здоровье, в самый неподходящий момент давшее сбой. Но с точки зрения подробностей, которые должны дать психологический обьем персонажу Ханнеса, фильм Хофстрема довольно типичен, и, пожалуй, самое интересное происходит на переднем плане — в ходе расследования убийств.

«Идеальному пациенту» удается выдержать точный баланс: первая половина фильма, вне сомнений, песнь вине Квика, вторая половина — сочувственная ода больному человеку, как будто бы взявшему на себя чужую вину. Попасть в эту золотую середину было так важно именно потому, что именно на ней и строится действие жанрового кино, но далеко не многим жанровым картинам удается соблюсти этот баланс. «Идеальный пациент» довольно тихое кино, это очень «скандинавское» кино, а скандинавские триллеры, как известно, не терпят громкости на пределе. Но ему точно удается зацепить зрительское внимание хитрыми переплетениями реальности, вымысла и видений больного воображения, из которых Ханнес изо всех сил пытается сплести покрывало правды.

Ксения Ильина

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