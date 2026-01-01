Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Маменькин сынок

Награды и номинации фильма Маменькин сынок 1998

Золотая малина 1999 Золотая малина 1999
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Best Comedic Performance
Победитель
Best Male Performance
Номинант
