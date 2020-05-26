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Руфус. Хроники волшебной страны Руфус. Хроники волшебной страны
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Adventures of Rufus: The Fantastic Pet

Руфус. Хроники волшебной страны, 2020

2020 / Франция / США
4.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Семейное фэнтези о волшебных приключениях пушистого зверька и детей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Типичные городские подростки едут на лето к бабушке, проживающей в загородном особняке. Ребята, мечтавшие провести каникулы со своими сверстниками, даже представить себе не могли, что их ждет впереди. Старинное здание хранит немало тайн, которые вот-вот всплывут на поверхность. Объединившись с отважным существом, школьники отправляются в путешествие, цель которого — спасти сказочное государство от уничтожения.

«Руфус: Хроники волшебной страны» — копродукция США и Франции, рассчитанная на семейный просмотр. Действие развернется сразу в нескольких локациях, созданных с помощью совмещения живых актеров и компьютерной анимации. История детей, столкнувшихся с миром волшебства, начинается с того, что Скотт (Кайлер Чарльз Бек) и Эмили (Мэдлин Кинтц) попадают на чердак и открывают чулан, из которого вырывается пушистый зверь по имени Руфус (Райан Беллгардт). В тот же миг в доме объявляется эксцентричный маг Аббат (Кори Филлипс), прибывший из потусторонней реальности. Старшеклассники узнают о существовании древней книги заклинаний, хранящей рецепты чудодейственных зелий. Теперь от решений друзей зависит будущее целого королевства!

Чтобы собрать необходимые ингредиенты, Скотту и Эмили предстоит побывать в разных уголках вселенной и сразиться с монстрами: огнедышащим драконом, ожившим динозавром и плотоядным аллигатором. Кроме того, на пути подростков встает темная колдунья Лилит (Леа Филпотт), желающая заполучить древние писания в собственные руки. Заручившись поддержкой Аббата и Руфуса, отважные герои совершают десятки подвигов!

 

 

Режиссером выступил Райан Беллгардт, специализирующийся на малобюджетных проектах, минующих широкий прокат. В частности, он снял мокбастер «Игры Юрского периода» и его сиквел «Питомец Юрского периода». Также на счету постановщика хоррор «Гремлин» и научно-фантастический боевик «Армия Франкенштейнов».

Беллгардт не только режиссер, но также сценарист и продюсер киноленты.

За год до анонса англоязычного фэнтези «Руфус: Хроники волшебной страны», Беллгардт успел поработать над первым в своей карьере фильмом на китайском языке Dinosaur World. Его релиз состоялся на внутренних интернет-ресурсах в конце 2020 года.

Прежде чем стать кинематографистом, Беллгардт серьезно увлекался музыкой. Он несколько лет проработал на радиостанции и играл в любительских рок-группах.

Производством занимались студии ACE Entertainment Inc. и Boiling Point Media.

Съемки проходили на территории штата Оклахома в 2020 году.

Кайлер Чарльз Бек, сыгравший Скотта, уже работал с Беллгардтом на съемочной площадке «Питомца юрского периода».

Мэдлин Кинтц, исполнившая роль Эмили, в том же году сыграла в экшен-сериале «Уокер» телеканала The CW, ремейке одноименного шоу конца 90-х. Также в ее послужном списке участие в комедийной драме CBS «Единорог».

Музыку написал композитор Дэвид Стоун Хэмилтон, прежде работавший с Беллгардтом над фильмами «Игры Юрского периода», «Питомец Юрского периода» и «Гремлин». Кроме того, на его счету саундтреки к сериалам «Храброе сердце» и «В поиске», а также документальному циклу «Древние пришельцы».

В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили встречаются с Руфусом, отважным пушистым существом. Он умоляет их помочь восстановить его исчезающее королевство. Книга заклинаний волшебника Эбботта содержит магическую формулу исцеления. Наши герои отправляются на поиски книги и фантастических ингредиентов, чтобы спасти волшебную страну Руфуса!

4.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 22 апреля 2021
Премьера онлайн 26 мая 2020
Премьера в мире 26 мая 2020
Возраст 6+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Райан Беллгардт
Райан Беллгардт
В ролях
Кайлер Чарльз Бек
Райан Беллгардт
Райан Беллгардт
Бен Холл
Бен Холл
Кори Филлипс
Леа Филпотт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Руфус. Хроники волшебной страны 3 постера
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Руфус. Хроники волшебной страны смотреть онлайн

Руфус. Хроники волшебной страны
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за 1 рубль
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Скотт вместе со школьной подругой Эмили приезжает погостить в старый фамильный особняк. Но отдыхать здесь будет некогда, ведь совсем скоро друзьям придется отправиться в настоящее приключение. Они встречаются со странным существом из другого мира, напоминающего то ли хомяка, то ли мышь, ходящую на двух ногах и умеющую говорить. Новый знакомый по имени Руфус просит Скотта и Эмили помочь ему со спасением своего мира, который находится на грани гибели. Для этого им предстоит отыскать потерянного…
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саундтрек фильма Руфус. Хроники волшебной страны
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8 апреля 2021 11:00
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