Руфус. Хроники волшебной страны, 2020

Типичные городские подростки едут на лето к бабушке, проживающей в загородном особняке. Ребята, мечтавшие провести каникулы со своими сверстниками, даже представить себе не могли, что их ждет впереди. Старинное здание хранит немало тайн, которые вот-вот всплывут на поверхность. Объединившись с отважным существом, школьники отправляются в путешествие, цель которого — спасти сказочное государство от уничтожения.

«Руфус: Хроники волшебной страны» — копродукция США и Франции, рассчитанная на семейный просмотр. Действие развернется сразу в нескольких локациях, созданных с помощью совмещения живых актеров и компьютерной анимации. История детей, столкнувшихся с миром волшебства, начинается с того, что Скотт (Кайлер Чарльз Бек) и Эмили (Мэдлин Кинтц) попадают на чердак и открывают чулан, из которого вырывается пушистый зверь по имени Руфус (Райан Беллгардт). В тот же миг в доме объявляется эксцентричный маг Аббат (Кори Филлипс), прибывший из потусторонней реальности. Старшеклассники узнают о существовании древней книги заклинаний, хранящей рецепты чудодейственных зелий. Теперь от решений друзей зависит будущее целого королевства!

Чтобы собрать необходимые ингредиенты, Скотту и Эмили предстоит побывать в разных уголках вселенной и сразиться с монстрами: огнедышащим драконом, ожившим динозавром и плотоядным аллигатором. Кроме того, на пути подростков встает темная колдунья Лилит (Леа Филпотт), желающая заполучить древние писания в собственные руки. Заручившись поддержкой Аббата и Руфуса, отважные герои совершают десятки подвигов!