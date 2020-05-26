Руфус. Хроники волшебной страны, 2020

Типичные городские подростки едут на лето к бабушке, проживающей в загородном особняке. Ребята, мечтавшие провести каникулы со своими сверстниками, даже представить себе не могли, что их ждет впереди. Старинное здание хранит немало тайн, которые вот-вот всплывут на поверхность. Объединившись с отважным существом, школьники отправляются в путешествие, цель которого — спасти сказочное государство от уничтожения.
«Руфус: Хроники волшебной страны» — копродукция США и Франции, рассчитанная на семейный просмотр. Действие развернется сразу в нескольких локациях, созданных с помощью совмещения живых актеров и компьютерной анимации. История детей, столкнувшихся с миром волшебства, начинается с того, что Скотт (Кайлер Чарльз Бек) и Эмили (Мэдлин Кинтц) попадают на чердак и открывают чулан, из которого вырывается пушистый зверь по имени Руфус (Райан Беллгардт). В тот же миг в доме объявляется эксцентричный маг Аббат (Кори Филлипс), прибывший из потусторонней реальности. Старшеклассники узнают о существовании древней книги заклинаний, хранящей рецепты чудодейственных зелий. Теперь от решений друзей зависит будущее целого королевства!
Чтобы собрать необходимые ингредиенты, Скотту и Эмили предстоит побывать в разных уголках вселенной и сразиться с монстрами: огнедышащим драконом, ожившим динозавром и плотоядным аллигатором. Кроме того, на пути подростков встает темная колдунья Лилит (Леа Филпотт), желающая заполучить древние писания в собственные руки. Заручившись поддержкой Аббата и Руфуса, отважные герои совершают десятки подвигов!
Режиссером выступил Райан Беллгардт, специализирующийся на малобюджетных проектах, минующих широкий прокат. В частности, он снял мокбастер «Игры Юрского периода» и его сиквел «Питомец Юрского периода». Также на счету постановщика хоррор «Гремлин» и научно-фантастический боевик «Армия Франкенштейнов».
Беллгардт не только режиссер, но также сценарист и продюсер киноленты.
За год до анонса англоязычного фэнтези «Руфус: Хроники волшебной страны», Беллгардт успел поработать над первым в своей карьере фильмом на китайском языке Dinosaur World. Его релиз состоялся на внутренних интернет-ресурсах в конце 2020 года.
Прежде чем стать кинематографистом, Беллгардт серьезно увлекался музыкой. Он несколько лет проработал на радиостанции и играл в любительских рок-группах.
Производством занимались студии ACE Entertainment Inc. и Boiling Point Media.
Съемки проходили на территории штата Оклахома в 2020 году.
Кайлер Чарльз Бек, сыгравший Скотта, уже работал с Беллгардтом на съемочной площадке «Питомца юрского периода».
Мэдлин Кинтц, исполнившая роль Эмили, в том же году сыграла в экшен-сериале «Уокер» телеканала The CW, ремейке одноименного шоу конца 90-х. Также в ее послужном списке участие в комедийной драме CBS «Единорог».
Музыку написал композитор Дэвид Стоун Хэмилтон, прежде работавший с Беллгардтом над фильмами «Игры Юрского периода», «Питомец Юрского периода» и «Гремлин». Кроме того, на его счету саундтреки к сериалам «Храброе сердце» и «В поиске», а также документальному циклу «Древние пришельцы».
В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили встречаются с Руфусом, отважным пушистым существом. Он умоляет их помочь восстановить его исчезающее королевство. Книга заклинаний волшебника Эбботта содержит магическую формулу исцеления. Наши герои отправляются на поиски книги и фантастических ингредиентов, чтобы спасти волшебную страну Руфуса!