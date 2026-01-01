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Эрик Тости
Eric Tosti
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Эрик Тости
Эрик Тости
Eric Tosti
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.8
Маугли дикой планеты
(2019)
6.7
Приключения аргонавтов
(2022)
6.7
Приключения Пильи
(2021)
Фильмография Эрика Тости
6.6
Зверопоезд
Falcon Express
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
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6.3
Дозор Джунглей: Кругосветка
Les As de la Jungle 2
приключения, анимация
2023, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Приключения аргонавтов
Pattie et la colère de Poséidon
приключения, анимация, комедия
2022, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Приключения Пильи
Pil's Adventures
приключения, анимация, фэнтези
2021, Франция
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6.8
Маугли дикой планеты
Terra Wiily
анимация
2019, США
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Рецензия
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6.2
Дозор джунглей
Jungle Bunch / Les As de la Jungle
анимация, детский
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Эрике Тости
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