Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эрик Тости
Эрик Тости Eric Tosti
Киноафиша Персоны Эрик Тости

Эрик Тости

Eric Tosti

Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Маугли дикой планеты 6.8
Маугли дикой планеты (2019)
Приключения аргонавтов 6.7
Приключения аргонавтов (2022)
Приключения Пильи 6.7
Приключения Пильи (2021)

Фильмография Эрика Тости

Зверопоезд 6.6
Зверопоезд Falcon Express
боевик, анимация, комедия 2025, Франция
Смотреть трейлер
Дозор Джунглей: Кругосветка 6.3
Дозор Джунглей: Кругосветка Les As de la Jungle 2
приключения, анимация 2023, Франция
Смотреть трейлер
Приключения аргонавтов 6.7
Приключения аргонавтов Pattie et la colère de Poséidon
приключения, анимация, комедия 2022, Франция
Смотреть трейлер
Приключения Пильи 6.7
Приключения Пильи Pil's Adventures
приключения, анимация, фэнтези 2021, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Маугли дикой планеты 6.8
Маугли дикой планеты Terra Wiily
анимация 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Дозор джунглей 6.2
Дозор джунглей Jungle Bunch / Les As de la Jungle
анимация, детский 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Эрике Тости
Животные отправляются в морское путешествие в трейлере мультфильма «Приключения аргонавтов»
Животные отправляются в морское путешествие в трейлере мультфильма «Приключения аргонавтов»
С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт
Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало
Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей
Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова
В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы
Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше