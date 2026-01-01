Эрик Тости

С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме

3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь

Шарлотку больше не готовлю, делаю ленивый яблочный штрудель «Накрыл и забыл»: легкий рецепт

Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром

Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить

«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал

Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало

Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей

Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова

В России, оказывается, тоже экранизировали Стивена Кинга: фильм снял Домогаров за 1 доллар, а потом начались проблемы