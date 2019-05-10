Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Маугли дикой планеты»: Рецензия Киноафиши

«Маугли дикой планеты»: Рецензия Киноафиши

10 мая 2019 00:00
«Маугли дикой планеты»: Рецензия Киноафиши

Семён Грицай о лирическом путешествии французских мультипликаторов на планету раннего детства.

Десятилетний Вилли вместе с родителями-биологами рассекает по галактике в комфортабельном космолёте. Неожиданное столкновение с астероидом приводит к поломке судна и разлучает сплочённую семью. В отдельных герметичных капсулах родители и сын разлетаются в противоположные стороны необъятной космической бездны. Шаттл забрасывает Вилли на загадочную планету. Тут же из спящего режима выходит полированный шарообразный робот, предусмотренный заботливыми конструкторами на случай, если потерявшемуся сделается вдруг скучно, непонятно или страшно. Добродушная жестянка Бак цепко усваивает повадки землян и становится настоящим другом для Вилли. Вместе они успешно прошагают сквозь огонь, воду и медные трубы.

«Маугли дикой планеты»: Рецензия Киноафиши
«Маугли дикой планеты»

Предпочтение прямолинейной ясности и простоты болтливому динамичному шурум-буруму — первое, что отличает массовую европейскую мультипликацию от больших голливудских анимационных проектов. Французский мультфильм «Маугли дикой планеты», созданный Эриком Тости, органичный синтез приключенческого жанра, робинзонады и сайнс-фикшна — яркий пример такого кино. Подобные фильмы берут, как правило, не извилистым сюжетом с навороченным изображением, а неспешной созерцательностью и задумчиво-меланхоличной интонацией авторов.

В радужной флоре и фауне кроется львиная доля обаяния картины. Незнакомая планета пестрит ворохом причудливых организмов: тянучками, липучками, слаймами, желешками, батутиками, попрыгунчиками, булькающими пузырьками, мимимишными носорогами-топтунами, динозавриками и другой живностью. Переварить это изобилие красок и настроиться поэтически помогают дозированный монтаж, множество неспешных, часто статичных кадров и естественность среды. Животные не испытывают терпение зрителя прописанными гэгами, и значительную часть истории Вилли остаётся единственным говорящим персонажем (у верного робота-помощника садится батарея). Но друг у новоиспечённого инопланетного маугли всё-таки появляется — им становится повизгивающий чудик Флэш, похожий на помесь миньона, собачки и гусеницы. Днями они прыгают по деревьям, занимаются фотоохотой, встречая всё новых и новых диковинных монстриков, лакомятся небывалыми дарами природы, а вечером смотрят на звёзды, мечтая о встрече с родителями.

«Маугли дикой планеты»: Рецензия Киноафиши
«Маугли дикой планеты»

Этот простой мир, с его тихой добротой и упругой, нарочито примитивной рисовкой, словно из 3D версии игры «LocoRoco», отсылает даже не к младшему школьному возрасту самого Вилли, когда чистота восприятия нарушается знакомством со взрослой культурой, а к тактильному, совсем раннему детству трёх-четырёх лет, уже не погремушечному, но еще бессловесному. К тому времени, когда сон ещё в обнимку с пушистиками, песочница с яркими пластмассовыми формочками, а ванна — с резиновыми пищалками.

Дикая планета, похожая на нетронутую цивилизацией Пандору и незамысловатые приключения Вилли, становится отражением фактуры этого туманного детства, в которое из своей счастливой, но уже подростковой жизни с компьютерными играми, правилами и родительской опекой попадает главный герой. Французским аниматорам удаётся ненадолго повернуть время вспять и подарить зрителям любых возрастов возможность вновь пережить этот загадочный ранний возраст, когда завороженность едва знакомым миром, легкий сплин и неизбежный разрыв младенчески-близких отношений с родителями рождали вечное ощущение, что жизнь, как ни крути, у каждого своя собственная.

Семён Грицай

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина