«Маугли дикой планеты»: Рецензия Киноафиши

Десятилетний Вилли вместе с родителями-биологами рассекает по галактике в комфортабельном космолёте. Неожиданное столкновение с астероидом приводит к поломке судна и разлучает сплочённую семью. В отдельных герметичных капсулах родители и сын разлетаются в противоположные стороны необъятной космической бездны. Шаттл забрасывает Вилли на загадочную планету. Тут же из спящего режима выходит полированный шарообразный робот, предусмотренный заботливыми конструкторами на случай, если потерявшемуся сделается вдруг скучно, непонятно или страшно. Добродушная жестянка Бак цепко усваивает повадки землян и становится настоящим другом для Вилли. Вместе они успешно прошагают сквозь огонь, воду и медные трубы.

«Маугли дикой планеты»

Предпочтение прямолинейной ясности и простоты болтливому динамичному шурум-буруму — первое, что отличает массовую европейскую мультипликацию от больших голливудских анимационных проектов. Французский мультфильм «Маугли дикой планеты», созданный Эриком Тости, органичный синтез приключенческого жанра, робинзонады и сайнс-фикшна — яркий пример такого кино. Подобные фильмы берут, как правило, не извилистым сюжетом с навороченным изображением, а неспешной созерцательностью и задумчиво-меланхоличной интонацией авторов.

В радужной флоре и фауне кроется львиная доля обаяния картины. Незнакомая планета пестрит ворохом причудливых организмов: тянучками, липучками, слаймами, желешками, батутиками, попрыгунчиками, булькающими пузырьками, мимимишными носорогами-топтунами, динозавриками и другой живностью. Переварить это изобилие красок и настроиться поэтически помогают дозированный монтаж, множество неспешных, часто статичных кадров и естественность среды. Животные не испытывают терпение зрителя прописанными гэгами, и значительную часть истории Вилли остаётся единственным говорящим персонажем (у верного робота-помощника садится батарея). Но друг у новоиспечённого инопланетного маугли всё-таки появляется — им становится повизгивающий чудик Флэш, похожий на помесь миньона, собачки и гусеницы. Днями они прыгают по деревьям, занимаются фотоохотой, встречая всё новых и новых диковинных монстриков, лакомятся небывалыми дарами природы, а вечером смотрят на звёзды, мечтая о встрече с родителями.

«Маугли дикой планеты»

Этот простой мир, с его тихой добротой и упругой, нарочито примитивной рисовкой, словно из 3D версии игры «LocoRoco», отсылает даже не к младшему школьному возрасту самого Вилли, когда чистота восприятия нарушается знакомством со взрослой культурой, а к тактильному, совсем раннему детству трёх-четырёх лет, уже не погремушечному, но еще бессловесному. К тому времени, когда сон ещё в обнимку с пушистиками, песочница с яркими пластмассовыми формочками, а ванна — с резиновыми пищалками.

Дикая планета, похожая на нетронутую цивилизацией Пандору и незамысловатые приключения Вилли, становится отражением фактуры этого туманного детства, в которое из своей счастливой, но уже подростковой жизни с компьютерными играми, правилами и родительской опекой попадает главный герой. Французским аниматорам удаётся ненадолго повернуть время вспять и подарить зрителям любых возрастов возможность вновь пережить этот загадочный ранний возраст, когда завороженность едва знакомым миром, легкий сплин и неизбежный разрыв младенчески-близких отношений с родителями рождали вечное ощущение, что жизнь, как ни крути, у каждого своя собственная.

Семён Грицай