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Эдуард Баэр
Edouard Baer
Киноафиша
Персоны
Эдуард Баэр
Эдуард Баэр
Edouard Baer
Дата рождения
1 декабря 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актер озвучки
Биография Эдуарда Баэра
Родился 1 декабря 1966 года. Париж, Франция.
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(2007)
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2016, Франция
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Рецензия
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Вслух: Сила слова
A voix haute, La force de la parole
документальный
2016, Франция
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Мальчик-фантом
Phantom Boy
анимация, фэнтези
2015, Франция / Бельгия
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Les invincibles
комедия, спорт
2013, Франция
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Астерикс и Обеликс в Британии
Astérix et Obélix: God Save Britannia / Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté
анимация, комедия
2012, Франция / Италия / Испания / Венгрия
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