Викинг Вик, 2019

Главный герой мультфильма – мальчик по имени Вик, сын вождя могущественного клана викингов. И ростом, и силой, и характером Вик точно пошел не в отца – отважного и лихого громилу Хальвара, которого хлебом не корми – дай попрепираться с его заклятым врагом, главой пиратов Свеном Ужасным.

В одной из стычек со Свеном Хальвару достается волшебный меч, превращающий предметы в золото. Однако трофей тут же оборачивается неудачей: из-за одного неосторожного движения супруга вождя Ильва оказывается в плену таинственных золотых чар скандинавских богов.

Единственный, кому оказывается под силу помочь Ильве, становится Вик. Вопреки своему хрупкому сложению, но благодаря находчивости, детской непосредственности и техническому складу ума герой смело проходит все испытания на своем пути и достигает ворот Асгарда, чтобы встретиться с богами Тором и Локи и узнать, как снять заклятие со своей матери.

Режиссером мультфильма “Викинг Вик” стал Эрик Казес, а за анимацию в кадре отвечали художники Валери Хадида, Йола Кудела и Ян Ван Риссельберг, для которых “Викинг Вик” стал анимационным дебютом. Персонажей озвучили Тим Бентинк, Роланд Беэм, Джон Чанцер, Квин Фрост, Мэтт Келли, Симон Феловс и другие.