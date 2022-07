Викинг Вик, 2019

Викинг Вик является главным персонажем литературной серии “Vicke Viking” шведского писателя и журналиста Рунера Йонссона, выходившей с 1963 по 1994 год. Действие книг Йонссона происходит в эпоху викингов – автор вдохновлялся исландскими сагами и шведским романом “Рыжий Орм” Франца Гуннара Бенгтссона. Первые иллюстрации к “Vicke Viking” создал художник Эверт Карлссон. Книги завоевали большую популярность и были переведены на множество языков: особенно успешным оказался немецкий вариант.

В 1970-х годах на основе произведения Йонссона совместными усилиями скандинавов и японцев был снят мультсериал, быстро ставший популярным. Японские аниматоры привнесли в картинку сериала яркую цветовую гамму, непривычную для северных пейзажей. В 2013-2014 годах был выпущен ремейк мультсериала, включивший в себя три сезона и 78 эпизодов. Кроме того, в 2009 году немецкий режиссер и актер Михаэль Хербиг поставил полнометражный игровой фильм “Vicky the Viking”, а двумя годами позже Кристиан Диттер снял для него сиквел “Vicky and the Treasure of the Gods”.

Практически одновременно с “Викингом Виком” в российский прокат вышло датское кинофэнтези “Вальгалла. Рагнарек” режиссера Фенара Ахмада, также посвященное приключениям простых людей из Мидгарда и скандинавских богов из Асгарда. И если “Викинг Вик” заявлен как мультфильм для детей всех возрастов, фильм Ахмада рассчитан скорее на подростковую и взрослую аудиторию.

Режиссер мультфильма Эрик Казес также ранее работал над мультсериалом “Викинг Вик” 2013-2014 годов.

Мировая премьера “Викинга Вика” состоялась в конце декабря 2019 года. В России мультфильм вышел” в начале февраля 2020 года и собрал в прокате 14 823 135 рублей. С 5 мая мультик можно посмотреть на онлайн-платформах.

Автор знаменитой манги “One Piece” о приключениях пиратской команды Эйитиро Ода признался, что был большим поклонником мультсериала о мальчике Вики. По словам Оды, мультик оказал большое влияние на интерес автора к викингами в целом и скандинавским пиратам в частности.

Работа над проектом велась с участием студий Belvision (Бельгия), Studio 100 Animation (Франция) и Studio 100 Media (Бельгия).

Создатели мультфильма не скрывают, что черпали свое вдохновение в истории “Как приручить дракона” Дина ДеБлуа (2010). Как и Стоик Обширный и Иккинг, Хальвар и Вик испытывают трудности в своих отношениях “отец-сын”.