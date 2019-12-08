Викинг Вик, 2019

Главный герой мультфильма – мальчик по имени Вик, сын вождя могущественного клана викингов. И ростом, и силой, и характером Вик точно пошел не в отца – отважного и лихого громилу Хальвара, которого хлебом не корми – дай попрепираться с его заклятым врагом, главой пиратов Свеном Ужасным.
В одной из стычек со Свеном Хальвару достается волшебный меч, превращающий предметы в золото. Однако трофей тут же оборачивается неудачей: из-за одного неосторожного движения супруга вождя Ильва оказывается в плену таинственных золотых чар скандинавских богов.
Единственный, кому оказывается под силу помочь Ильве, становится Вик. Вопреки своему хрупкому сложению, но благодаря находчивости, детской непосредственности и техническому складу ума герой смело проходит все испытания на своем пути и достигает ворот Асгарда, чтобы встретиться с богами Тором и Локи и узнать, как снять заклятие со своей матери.
Режиссером мультфильма “Викинг Вик” стал Эрик Казес, а за анимацию в кадре отвечали художники Валери Хадида, Йола Кудела и Ян Ван Риссельберг, для которых “Викинг Вик” стал анимационным дебютом. Персонажей озвучили Тим Бентинк, Роланд Беэм, Джон Чанцер, Квин Фрост, Мэтт Келли, Симон Феловс и другие.
Викинг Вик является главным персонажем литературной серии “Vicke Viking” шведского писателя и журналиста Рунера Йонссона, выходившей с 1963 по 1994 год. Действие книг Йонссона происходит в эпоху викингов – автор вдохновлялся исландскими сагами и шведским романом “Рыжий Орм” Франца Гуннара Бенгтссона. Первые иллюстрации к “Vicke Viking” создал художник Эверт Карлссон. Книги завоевали большую популярность и были переведены на множество языков: особенно успешным оказался немецкий вариант.
В 1970-х годах на основе произведения Йонссона совместными усилиями скандинавов и японцев был снят мультсериал, быстро ставший популярным. Японские аниматоры привнесли в картинку сериала яркую цветовую гамму, непривычную для северных пейзажей. В 2013-2014 годах был выпущен ремейк мультсериала, включивший в себя три сезона и 78 эпизодов. Кроме того, в 2009 году немецкий режиссер и актер Михаэль Хербиг поставил полнометражный игровой фильм “Vicky the Viking”, а двумя годами позже Кристиан Диттер снял для него сиквел “Vicky and the Treasure of the Gods”.
Практически одновременно с “Викингом Виком” в российский прокат вышло датское кинофэнтези “Вальгалла. Рагнарек” режиссера Фенара Ахмада, также посвященное приключениям простых людей из Мидгарда и скандинавских богов из Асгарда. И если “Викинг Вик” заявлен как мультфильм для детей всех возрастов, фильм Ахмада рассчитан скорее на подростковую и взрослую аудиторию.
Режиссер мультфильма Эрик Казес также ранее работал над мультсериалом “Викинг Вик” 2013-2014 годов.
Мировая премьера “Викинга Вика” состоялась в конце декабря 2019 года. В России мультфильм вышел” в начале февраля 2020 года и собрал в прокате 14 823 135 рублей. С 5 мая мультик можно посмотреть на онлайн-платформах.
Автор знаменитой манги “One Piece” о приключениях пиратской команды Эйитиро Ода признался, что был большим поклонником мультсериала о мальчике Вики. По словам Оды, мультик оказал большое влияние на интерес автора к викингами в целом и скандинавским пиратам в частности.
Работа над проектом велась с участием студий Belvision (Бельгия), Studio 100 Animation (Франция) и Studio 100 Media (Бельгия).
Создатели мультфильма не скрывают, что черпали свое вдохновение в истории “Как приручить дракона” Дина ДеБлуа (2010). Как и Стоик Обширный и Иккинг, Хальвар и Вик испытывают трудности в своих отношениях “отец-сын”.
Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.