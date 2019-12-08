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Викинг Вик Викинг Вик
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Vic the Viking and the Magic Sword

Викинг Вик, 2019

2019 / Франция / Австралия
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой мультфильма – мальчик по имени Вик, сын вождя могущественного клана викингов. И ростом, и силой, и характером Вик точно пошел не в отца – отважного и лихого громилу Хальвара, которого хлебом не корми – дай попрепираться с его заклятым врагом, главой пиратов Свеном Ужасным.

В одной из стычек со Свеном Хальвару достается волшебный меч, превращающий предметы в золото. Однако трофей тут же оборачивается неудачей: из-за одного неосторожного движения супруга вождя Ильва оказывается в плену таинственных золотых чар скандинавских богов.

Единственный, кому оказывается под силу помочь Ильве, становится Вик. Вопреки своему хрупкому сложению, но благодаря находчивости, детской непосредственности и техническому складу ума герой смело проходит все испытания на своем пути и достигает ворот Асгарда, чтобы встретиться с богами Тором и Локи и узнать, как снять заклятие со своей матери.

Режиссером мультфильма “Викинг Вик” стал Эрик Казес, а за анимацию в кадре отвечали художники Валери Хадида, Йола Кудела и Ян Ван Риссельберг, для которых “Викинг Вик” стал анимационным дебютом. Персонажей озвучили Тим Бентинк, Роланд Беэм, Джон Чанцер, Квин Фрост, Мэтт Келли, Симон Феловс и другие.

Викинг Вик является главным персонажем литературной серии “Vicke Viking” шведского писателя и журналиста Рунера Йонссона, выходившей с 1963 по 1994 год. Действие книг Йонссона происходит в эпоху викингов – автор вдохновлялся исландскими сагами и шведским романом “Рыжий Орм” Франца Гуннара Бенгтссона. Первые иллюстрации к “Vicke Viking” создал художник Эверт Карлссон. Книги завоевали большую популярность и были переведены на множество языков: особенно успешным оказался немецкий вариант.

В 1970-х годах на основе произведения Йонссона совместными усилиями скандинавов и японцев был снят мультсериал, быстро ставший популярным. Японские аниматоры привнесли в картинку сериала яркую цветовую гамму, непривычную для северных пейзажей. В 2013-2014 годах был выпущен ремейк мультсериала, включивший в себя три сезона и 78 эпизодов. Кроме того, в 2009 году немецкий режиссер и актер Михаэль Хербиг поставил полнометражный игровой фильм “Vicky the Viking”, а двумя годами позже Кристиан Диттер снял для него сиквел “Vicky and the Treasure of the Gods”.

Практически одновременно с “Викингом Виком” в российский прокат вышло датское кинофэнтези “Вальгалла. Рагнарек” режиссера Фенара Ахмада, также посвященное приключениям простых людей из Мидгарда и скандинавских богов из Асгарда. И если “Викинг Вик” заявлен как мультфильм для детей всех возрастов, фильм Ахмада рассчитан скорее на подростковую и взрослую аудиторию.

Режиссер мультфильма Эрик Казес также ранее работал над мультсериалом “Викинг Вик” 2013-2014 годов.

Мировая премьера “Викинга Вика” состоялась в конце декабря 2019 года. В России мультфильм вышел” в начале февраля 2020 года и собрал в прокате 14 823 135 рублей. С 5 мая мультик можно посмотреть на онлайн-платформах.

Автор знаменитой манги “One Piece” о приключениях пиратской команды Эйитиро Ода признался, что был большим поклонником мультсериала о мальчике Вики. По словам Оды, мультик оказал большое влияние на интерес автора к викингами в целом и скандинавским пиратам в частности.

Работа над проектом велась с участием студий Belvision (Бельгия), Studio 100 Animation (Франция) и Studio 100 Media (Бельгия).

Создатели мультфильма не скрывают, что черпали свое вдохновение в истории “Как приручить дракона” Дина ДеБлуа (2010). Как и Стоик Обширный и Иккинг, Хальвар и Вик испытывают трудности в своих отношениях “отец-сын”.

Юноша по имени Вик, несмотря на свой небольшой рост, всегда мечтал отправиться в дальнее плавание, прямо как его отец – вождь могущественного клана викингов. И вот судьба дает Вику шанс проявить себя, когда его мать попадает в золотой плен бога Локи. Чтобы снять зловещие чары неопытному викингу предстоит отправиться в захватывающее и опасное путешествие к вратам города богов – самому Асгарду.

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера онлайн 12 мая 2020
Премьера в мире 8 декабря 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эрик Казес
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Викинг Вик 4 постера
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Викинг Вик смотреть онлайн

Викинг Вик
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«Викинг Вик» — полнометражная версия японского аниме 1974 года. В 2013 оно уже получало французско-австралийскую адаптацию, сменив рисованный визуальный стиль на простую компьютерную анимацию. Короткие 10-минутные эпизоды рассказывали о жизни поселения викингов и еще совсем маленького Вика, только мечтающего о будущих подвигах. В этот раз скандинавские приключения явно претендуют на большее. Анимация сделала значительный шаг вперед и стала одной из самых сильных сторон…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая Историю юного викинга покажет онлайн-кинотеатр Okko.
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12 мая 2020 11:56
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