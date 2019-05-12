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Маугли дикой планеты Маугли дикой планеты
Киноафиша Фильмы Маугли дикой планеты Отзывы о мультфильме «Маугли дикой планеты»
Terra Wiily Маугли дикой планеты 2019 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о мультфильме «Маугли дикой планеты»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Десятилетний Вилли вместе с родителями-биологами рассекает по галактике в комфортабельном космолёте. Неожиданное столкновение с астероидом приводит к поломке судна и разлучает сплочённую семью. В отдельных герметичных капсулах родители и сын разлетаются в противоположные стороны необъятной космической бездны. Шаттл забрасывает Вилли на загадочную планету. Тут же из спящего режима выходит полированный шарообразный робот, предусмотренный заботливыми конструкторами на случай, если потерявшемуся…

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Анна Верткина 12 мая 2019, 17:15
Фильм абсолютно не интесный, сюжет прямолинейный, шуток нет. Единственный плюс: наличие 3D варианта. Реклама лучше фильма, только 1 балл.
12 мая 2019, 17:15 Ответить
Александр Райский 12 августа 2022, 16:47
Оценка
Посмотрел прикольный!
12 августа 2022, 16:47 Ответить
Станислав Ян 18 августа 2022, 12:05
Оценка
Побольше бы таких мультфильмов. очень напомнило Кира Булычева с его Алисой.
Рекомендую к просмотру не только детям! Все лучшее устремляется к звездам!
18 августа 2022, 12:05 Ответить
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