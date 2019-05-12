Десятилетний Вилли вместе с родителями-биологами рассекает по галактике в комфортабельном космолёте. Неожиданное столкновение с астероидом приводит к поломке судна и разлучает сплочённую семью. В отдельных герметичных капсулах родители и сын разлетаются в противоположные стороны необъятной космической бездны. Шаттл забрасывает Вилли на загадочную планету. Тут же из спящего режима выходит полированный шарообразный робот, предусмотренный заботливыми конструкторами на случай, если потерявшемуся…
Рекомендую к просмотру не только детям! Все лучшее устремляется к звездам!
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