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Постер фильма Калифорнийский интриган
7.0
Калифорнийский интриган - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Калифорнийский интриган
7.0

Калифорнийский интриган

, 2025
California Schemin
США / биография, драма, исторический / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Калифорнийский интриган
7.0
Пойду 0
Не пойду 0
Калифорнийский интриган - Трейлер 2
Калифорнийский интриган  Трейлер 2

В ролях

Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Anthony
Джеймс Корден
Джеймс Корден
Music Executive
Сэмюэл Боттомли
Сэмюэл Боттомли
Billy Boyd
Tayla Kovacevic-Ebong
Сонни Пун Тип
Simon
Люси Холлидэй
Mary Boyd
Джон Скугэлл
Malcolm
Эмбер Андерсон
Amy
Seamus McLean Ross
Gavin Bain
Дэвид Уиттс
Jez Barton
Jennifer Winn
Hayley
Rebekah Murrell
Tessa
Режиссер Джеймс МакЭвой
Сценарист Gavin Bain, Billy Boyd, Elaine Gracie, Archie Thomson
Композитор Raffertie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 сентября 2025
Дата выхода
10 апреля 2026 Великобритания 15
10 апреля 2026 Ирландия 15A
17 апреля 2026 Латвия (none)
9 октября 2026 США
10 апреля 2026 Эстония
Сборы в мире $675 183
Производство Homefront Productions, Blazing Griffin, Homefront Productions
Другие названия
California Schemin', Califórnia à Vista, California skeemitamine, Калифорнийская афера, 嘻哈大騙徒

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 12 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Калифорнийский интриган - Трейлер 2
Калифорнийский интриган Трейлер 2
Калифорнийский интриган - Трейлер
Калифорнийский интриган Трейлер
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Отзывы о фильме

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