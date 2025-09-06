В ролях
Seamus McLean Ross
Gavin Bain
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Gavin Bain, Billy Boyd, Elaine Gracie, Archie Thomson
Композитор
Raffertie
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2025
Премьера в мире
6 сентября 2025
Дата выхода
|10 апреля 2026
|Великобритания
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|15
|10 апреля 2026
|Ирландия
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|15A
|17 апреля 2026
|Латвия
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|(none)
|9 октября 2026
|США
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|10 апреля 2026
|Эстония
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Сборы в мире
$675 183
Производство
Homefront Productions, Blazing Griffin, Homefront Productions
Другие названия
California Schemin', Califórnia à Vista, California skeemitamine, Калифорнийская афера, 嘻哈大騙徒