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Почему мы креативны?
Почему мы креативны?, 2018: актеры и роли
Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma
Почему мы креативны?
2018 / Германия
Трейлер
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Почему мы креативны?, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Герман Васке
Hermann Vaske
В ролях
Дэвид Боуи
David Bowie
Джим Джармуш
Jim Jarmusch
Дэвид Линч
David Lynch
Бьорк
Björk
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Квентин Тарантино
Quentin Tarantino
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Вим Вендерс
Wim Wenders
Вернер Херцог
Werner Herzog
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Милош Форман
Milos Forman
Азия Ардженто
Asia Argento
Жан Рено
Jean Reno
Михаэль Ханеке
Michael Haneke
Фредерик Бегбедер
Frédéric Beigbeder
Лори Андерсон
Laurie Anderson
Жан-Пьер Дарденн
Jean-Pierre Dardenne
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Педро Альмодовар
Pedro Almodóvar
Тим Рот
Tim Roth
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