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Почему мы креативны? Почему мы креативны?
Киноафиша Фильмы Почему мы креативны? Почему мы креативны?, 2018: актеры и роли
Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma Почему мы креативны? 2018 / Германия
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Почему мы креативны?, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Герман Васке Герман Васке Hermann Vaske
В ролях
Дэвид Боуи Дэвид Боуи David Bowie Джим Джармуш Джим Джармуш Jim Jarmusch Дэвид Линч Дэвид Линч David Lynch Бьорк Бьорк Björk Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Квентин Тарантино Квентин Тарантино Quentin Tarantino Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Милош Форман Милош Форман Milos Forman Азия Ардженто Азия Ардженто Asia Argento Жан Рено Жан Рено Jean Reno Михаэль Ханеке Михаэль Ханеке Michael Haneke Фредерик Бегбедер Фредерик Бегбедер Frédéric Beigbeder Лори Андерсон Лори Андерсон Laurie Anderson Жан-Пьер Дарденн Жан-Пьер Дарденн Jean-Pierre Dardenne Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar Тим Рот Тим Рот Tim Roth
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