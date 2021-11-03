Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Азия Ардженто

Азия Ардженто

Asia Argento
Азия Ардженто
Азия Ардженто Asia Argento
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто
Отец и дочь
Дария Николоди
Мать и дочь
Биография Азии Ардженто

Содержание: 
Азия Ардженто - Фильмы
  - Азия Ардженто - «Королева Марго»
  - Азия Ардженто - «Синдром Стендаля»
  - Азия Ардженто - «Мария-Антуанетта»
Азия Ардженто - Личная жизнь

Азия Ардженто родилась 20 сентября 1975 года в семье итальянского режиссера Дарио Ардженто и актрисы Дарии Николоди. Отец Азии был поклонником русской поэтессы Марины Цветаевой и решил назвать дочь в честь ее сестры Аси (в итальянской огласовке - Азия). Он снял множество фильмов в особом поджанре, получившем название «джалло» - ужасы или триллер с элементами эротики. Во многих картинах Дарио снялась его жена. Из-за занятости родителей Азия жила в пансионах и часто пребывала в одиночестве, тем не менее, отец показывал ей собственные фильмы, которые были для маленькой девочки настоящим потрясением. Впервые она снялась в телефильме «Демоны-2» в 1984 году, когда ей было 9 лет. В этом же году она снялась в картине своего отца «Феномен». Карьера Азии мешала ее учебе в школе, но отношения с одноклассниками складывались хорошо.


Азия Ардженто - Фильмы

 

В 1992 году Ардженто снялась в ленте Микеле Плачидо «Сердечные друзья», а через год появилась в картине своего отца «Травма» о маньяке-убийце, который отрезает своим жертвам головы. В 1994 году Карло Вердоне снял актрису в своем фильме «Не будем больше встречаться», и за эту роль Ардженто получила итальянскую награду «Давид ди Донателло» как лучшая актриса. Через год она сыграла Шарлотту де Сов в картине Патриса Шеро «Королева Марго» по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Своего второго «Давида ди Донателло» актриса получила за фильм Петера дель Монте «Попутчица». В 1994 году Ардженто сняла свои первые короткометражные фильмы «Prospettive» и «A ritroso»в качестве режиссера. В 1998 году она сняла картину об Абеле Феррара, за которую получила приз на Римском кинофестивале, и в том же году снялась у этого режиссера в фильме «Отель «Новая роза». Первая полнометражка Ардженто-режиссера «Пурпурная дива» вышла в 2000 году, а следующей стала скандальная лента «Цыпочки». В 2006 году актриса снялась в роли мадам Дюбарри в фильме Софии Копполы «Мария-Антуанетта». В Голливуде она также сыграла в фильмах «Би-Манки», «Красная сирена» и «Ginostra». В 2014 году Ардженто сняла картину «Пойми меня, если сможешь».


Азия Ардженто - «Королева Марго»
 

В 1994 году Ардженто сыграла в фильме Патриса Шеро «Королева Марго», который получил две премии Каннского фестиваля и пять премий «Сезар». Действие картины начинается с венчания Марго (Изабель Аджани) и Генриха Наваррского (Даниэль Отей) в Соборе парижской богоматери: невеста не может сказать «да», из-за чего король Карл (Жан-Юг Англад) бьет ее по затылку, и раздавшийся вскрик принимается за согласие. После венчания разгораются события Варфоломеевской ночи - масштабная резня, реки крови, множество изуродованных тел на улицах. Марго спасает израненного протестанта и влюбляется в него, но позже теряет и думает, что он погиб.


Азия Ардженто - «Синдром Стендаля»
 

В 1996 году Дарио Ардженто снял свою дочь в фильме «Синдром Стендаля». Картина повествует о молодой полицейской-детективе Анне (Азия Ардженто), которая преследует маньяка-убийцу (Томас Кречманн) во Флоренции. Он знает, что она страдает синдромом Стендаля - психическим заболеванием, при котором человек погружается в художественное произведение или картину и ощущает себя ее персонажем. Зная эту особенность Анны, убийца назначает ей встречу в картинной галерее.


Азия Ардженто - «Мария-Антуанетта»
 

В 2006 году София Коппола выпустила фильм «Мария-Антуанетта» о трагической судьбе французской королевы. Юную Марию Антонию (Кирстен Данст) выдают замуж за дофина Франции Людовика XVI (Джейсон Шварцман), и ей приходится покинуть все, что напоминает ей о родной Австрии, включая даже любимую собаку. Ее шаткое положение при французском дворе осложняется тем, что Людовик жалует своей любовнице мадам Дюбарри (Азия Ардженто) титул графини. Молодая дофина находит утешение в пышных вечеринках, азартных играх и бесконечных тратах.


Азия Ардженто - Личная жизнь

Азия Ардженто замужем за режиссером Микеле Чиветта, у пары двое детей - Анна Лу и Никола Джованни.

Интересные факты о Азии Ардженто

У Ардженто многолетний конфликт с актрисой Дженнифер Энистон, которая не позволила своему тогдашнему мужу Брэду Питту сниматься в ее фильме из-за ревности. Известен случай, когда Ардженто запустила в голову Энистон бокал вина.

Первоначально на роль мадам Дюбарри в фильме «Мария-Антуанетта» планировалось пригласить Анджелину Джоли.

Над саундтреком к фильму «Пойми меня, если сможешь» в числе прочих работал Брайан Молко из группы Placebo.

Фильмография Азии Ардженто
Тёмные очки
Тёмные очки
триллер, детектив 2022, Франция / Италия
6.0
Фрида. Да здравствует жизнь!
Фрида. Да здравствует жизнь!
документальный 2019, Италия
6.0
Почему мы креативны?
Почему мы креативны?
документальный 2018, Германия
6.0
Пойми меня, если сможешь
Пойми меня, если сможешь
драма 2014, Италия / Франция
7.0
Навязчивые ритмы
Навязчивые ритмы
мелодрама 2013, Франция / Португалия
6.0
Не входить, мы не одеты
Не входить, мы не одеты
комедия 2012, Франция
5.0
Дракула 3D
Дракула 3D
фантастика, ужасы, триллер, боевик 2012, Италия / Франция / Испания
3.0
Поцелуй на счастье
Поцелуй на счастье
комедия 2011, Италия
5.0
Все фильмы
Фотографии Азии Ардженто Все фотографии
Азия Ардженто и Шарлотта Генсбург Азия Ардженто Азия Ардженто Азия Ардженто
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появился первый кадр из фильма Дарио Ардженто «Черные очки» Именитый постановщик обещает классический итальянский «джалло» (криминальный триллер с элементами эротики).
Написать
3 ноября 2021 16:11
Азия Ардженто обвинила режиссера Роба Коэна в сексуальном насилии По словам звезды, инцидент произошел на съемках «Трех иксов».
Написать
25 января 2021 13:35
Азия Ардженто опровергает обвинения в совращении несовершеннолетнего актера На днях газета The New York Times сообщила о том, что актриса Азия Ардженто, которая была одной из первых обвинивших Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, сама фигурировала по делу об
Написать
22 августа 2018 12:54
Все новости
Статьи о персоне
«Утром я проснулась в его постели»: Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» в домогательствах Известная актриса выдвинула серьезные обвинения против Роба Коэна.
Написать
25 января 2021 13:04
Все статьи
Связи
Дарио Ардженто
Дарио Ардженто Dario Argento
Отец и дочь
Дария Николоди Daria Nicolodi
Мать и дочь
Все связи
Related video
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Приложение киноафиши