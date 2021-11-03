Содержание:

Азия Ардженто - Фильмы

- Азия Ардженто - «Королева Марго»

- Азия Ардженто - «Синдром Стендаля»

- Азия Ардженто - «Мария-Антуанетта»

Азия Ардженто - Личная жизнь



Азия Ардженто родилась 20 сентября 1975 года в семье итальянского режиссера Дарио Ардженто и актрисы Дарии Николоди. Отец Азии был поклонником русской поэтессы Марины Цветаевой и решил назвать дочь в честь ее сестры Аси (в итальянской огласовке - Азия). Он снял множество фильмов в особом поджанре, получившем название «джалло» - ужасы или триллер с элементами эротики. Во многих картинах Дарио снялась его жена. Из-за занятости родителей Азия жила в пансионах и часто пребывала в одиночестве, тем не менее, отец показывал ей собственные фильмы, которые были для маленькой девочки настоящим потрясением. Впервые она снялась в телефильме «Демоны-2» в 1984 году, когда ей было 9 лет. В этом же году она снялась в картине своего отца «Феномен». Карьера Азии мешала ее учебе в школе, но отношения с одноклассниками складывались хорошо.



Азия Ардженто - Фильмы

В 1992 году Ардженто снялась в ленте Микеле Плачидо «Сердечные друзья», а через год появилась в картине своего отца «Травма» о маньяке-убийце, который отрезает своим жертвам головы. В 1994 году Карло Вердоне снял актрису в своем фильме «Не будем больше встречаться», и за эту роль Ардженто получила итальянскую награду «Давид ди Донателло» как лучшая актриса. Через год она сыграла Шарлотту де Сов в картине Патриса Шеро «Королева Марго» по мотивам одноименного романа Александра Дюма. Своего второго «Давида ди Донателло» актриса получила за фильм Петера дель Монте «Попутчица». В 1994 году Ардженто сняла свои первые короткометражные фильмы «Prospettive» и «A ritroso»в качестве режиссера. В 1998 году она сняла картину об Абеле Феррара, за которую получила приз на Римском кинофестивале, и в том же году снялась у этого режиссера в фильме «Отель «Новая роза». Первая полнометражка Ардженто-режиссера «Пурпурная дива» вышла в 2000 году, а следующей стала скандальная лента «Цыпочки». В 2006 году актриса снялась в роли мадам Дюбарри в фильме Софии Копполы «Мария-Антуанетта». В Голливуде она также сыграла в фильмах «Би-Манки», «Красная сирена» и «Ginostra». В 2014 году Ардженто сняла картину «Пойми меня, если сможешь».



Азия Ардженто - «Королева Марго»



В 1994 году Ардженто сыграла в фильме Патриса Шеро «Королева Марго», который получил две премии Каннского фестиваля и пять премий «Сезар». Действие картины начинается с венчания Марго (Изабель Аджани) и Генриха Наваррского (Даниэль Отей) в Соборе парижской богоматери: невеста не может сказать «да», из-за чего король Карл (Жан-Юг Англад) бьет ее по затылку, и раздавшийся вскрик принимается за согласие. После венчания разгораются события Варфоломеевской ночи - масштабная резня, реки крови, множество изуродованных тел на улицах. Марго спасает израненного протестанта и влюбляется в него, но позже теряет и думает, что он погиб.



Азия Ардженто - «Синдром Стендаля»



В 1996 году Дарио Ардженто снял свою дочь в фильме «Синдром Стендаля». Картина повествует о молодой полицейской-детективе Анне (Азия Ардженто), которая преследует маньяка-убийцу (Томас Кречманн) во Флоренции. Он знает, что она страдает синдромом Стендаля - психическим заболеванием, при котором человек погружается в художественное произведение или картину и ощущает себя ее персонажем. Зная эту особенность Анны, убийца назначает ей встречу в картинной галерее.



Азия Ардженто - «Мария-Антуанетта»



В 2006 году София Коппола выпустила фильм «Мария-Антуанетта» о трагической судьбе французской королевы. Юную Марию Антонию (Кирстен Данст) выдают замуж за дофина Франции Людовика XVI (Джейсон Шварцман), и ей приходится покинуть все, что напоминает ей о родной Австрии, включая даже любимую собаку. Ее шаткое положение при французском дворе осложняется тем, что Людовик жалует своей любовнице мадам Дюбарри (Азия Ардженто) титул графини. Молодая дофина находит утешение в пышных вечеринках, азартных играх и бесконечных тратах.



Азия Ардженто - Личная жизнь

Азия Ардженто замужем за режиссером Микеле Чиветта, у пары двое детей - Анна Лу и Никола Джованни.