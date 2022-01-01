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Лори Андерсон
Лори Андерсон
Laurie Anderson
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Лори Андерсон
Laurie Anderson
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Дата рождения
5 июня 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Композитор, Актриса
Биография Лори Андерсон
Родилась 5 июня 1947 года. Глен-Эллен, Иллинойс, США.
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Фильмография Лори Андерсон
Почему мы креативны?
документальный
2018, Германия
6.0
Собачье сердце
документальный
2015, Франция / США
7.0
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