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Как встретить праздник не по-детски Как встретить праздник не по-детски
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Как встретить праздник не по-детски

Как встретить праздник не по-детски, 2017

2017 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается накануне Нового года. В аккурат перед самым главным праздником Таня узнает, что ее возлюбленный Саша, известный телеведущий, сделал предложение совершенно другой женщине и решил улететь с ней в Париж. Случайно девушка встречает своего старого знакомого Басалаева и рассказывает ему о своей беде. Мужчина предлагает рискованный план… Обманом оказавшись в доме Саши, оскорбленная Татьяна усыпляет его и увозит в тайное место. Очнувшись 31 декабря, Александр понимает, что находится вовсе не в Париже… Что же теперь делать? И какую роль в этой истории сыграют жена бизнесмена и житель Венесуэлы?

  • Режиссером фильма стал Игорь Лебедев. Среди других его работ – фильмы и сериалы «Закрытые пространства» (2008), «Дружина» (2015), «Никто не умирает по утрам» (2015). 
  • В титрах Игорь Лебедев указан под именем «Игорь Ворскла». 
  • Анна Попова (Таня) ранее была занята еще в одном проекте Игоря Лебедева – мини-сериале «Две легенды» (2014). 
  • В 2015 году на экраны вышел мини-сериал «Правила охоты. Штурм», продюсером которого выступил Игорь Лебедев. Одну из ролей в «Правилах охоты» исполнил Дмитрий Самойлов – в картине «Как встретить праздник не по-детски» он сыграл Басалая.

За пару дней до Нового года Таня случайно узнает, что ее возлюбленный намерен встретить праздник в Париже с новой избранницей. Две недели назад он поручил Тане купить самое красивое платье и пообещал устроить самый крутой Новый год в ее жизни. И вдруг — пропал. Перестал отвечать на звонки. Таня решает, во что бы то ни стало встретить праздник вместе со своим избранником, потому что уверена, что обещания нужно выполнять.

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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Лебедев
В ролях
Андрей Носков
Андрей Носков
Иван Босильчич
Иван Босильчич
Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
Любовь Соколинская
Любовь Соколинская
Анна Попова
Анна Попова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как встретить праздник не по-детски 1 постер
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