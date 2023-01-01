Как встретить праздник не по-детски, 2017

Действие фильма разворачивается накануне Нового года. В аккурат перед самым главным праздником Таня узнает, что ее возлюбленный Саша, известный телеведущий, сделал предложение совершенно другой женщине и решил улететь с ней в Париж. Случайно девушка встречает своего старого знакомого Басалаева и рассказывает ему о своей беде. Мужчина предлагает рискованный план… Обманом оказавшись в доме Саши, оскорбленная Татьяна усыпляет его и увозит в тайное место. Очнувшись 31 декабря, Александр понимает, что находится вовсе не в Париже… Что же теперь делать? И какую роль в этой истории сыграют жена бизнесмена и житель Венесуэлы?