«Мне интересна история человека, который принял себя» − режиссер Егор Чичканов представил черную комедию о похудении «Не в форме»

25 января в кинотеатре «Ленфильм» состоялся премьерный показ черной абсурдной комедии о похудении «Не в форме». С юмором и нескрываемым трепетом Егор Чичканов, автор и