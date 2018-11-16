Наша рецензия

Тихий спальный район небольшого города. Казалось бы, самая большая беда такого места — сосед с постоянным ремонтом, который мешает спать. Но, как выясняется, именно эти места облюбовали странные паранормальные силы. И вот уже один герой попадает в тюрьму за убийство жены, которая на самом деле умерла при необъяснимых обстоятельствах. Его сосед запирается в собственном доме, боясь монстров, а ребёнок попадает под машину, но возвращается домой даже с кладбища. Полицейские и исследователи…