Тихий спальный район небольшого города. Казалось бы, самая большая беда такого места — сосед с постоянным ремонтом, который мешает спать. Но, как выясняется, именно эти места облюбовали странные паранормальные силы. И вот уже один герой попадает в тюрьму за убийство жены, которая на самом деле умерла при необъяснимых обстоятельствах. Его сосед запирается в собственном доме, боясь монстров, а ребёнок попадает под машину, но возвращается домой даже с кладбища. Полицейские и исследователи…
Посмотрев описание и трейлер, почитав отзывы, была заинтригована: фильм обещал быть интересным для любителей ужастиков. И действительно, начало и середина держит в напряжении, несколько раз закрывала глаза, что бы не испугаться резко выскочившим из шкафа или из под кровати чудовищем...А потом как-то все сошло на нет...Появились странные герои, ждала от них какого-то необычного разворота событий и неожиданную развязку, но увы и ах - ни того, ни другого не дождалась. Фильм закончился внезапно и не понятно, оставив странное и не очень приятное послевкусие.
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