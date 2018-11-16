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Оцепеневшие от страха Оцепеневшие от страха
Киноафиша Фильмы Оцепеневшие от страха Отзывы о фильме «Оцепеневшие от страха»
Aterrados / Terrified Оцепеневшие от страха 2017 / Аргентина
6.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Оцепеневшие от страха»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тихий спальный район небольшого города. Казалось бы, самая большая беда такого места — сосед с постоянным ремонтом, который мешает спать. Но, как выясняется, именно эти места облюбовали странные паранормальные силы. И вот уже один герой попадает в тюрьму за убийство жены, которая на самом деле умерла при необъяснимых обстоятельствах. Его сосед запирается в собственном доме, боясь монстров, а ребёнок попадает под машину, но возвращается домой даже с кладбища. Полицейские и исследователи…

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mr.dubalar 16 ноября 2018, 02:06
Оценка
Очень неплохой фильм, но ожидал большего. В рекламе говорили они мол, « страшнее всех астралов вместе взятые». Но это не совсем. Так. Хороший ужастик, девочки орали, но выйдя из кинотеатра в час ночи не было этого приятного ощущения преследования. Из послежних фильмов этот могу сравнить с проклятием монахини. Хоршоий сюжет, хорошая идея, но мало страха наводит. Такая вот оценка.
16 ноября 2018, 02:06 Ответить
regina1997god 18 ноября 2018, 08:07
Оценка
Качество спец эффектов зашкаливает, тупой фильм, с пару страшных моментов
18 ноября 2018, 08:07 Ответить
rafik.ivanov.85 19 ноября 2018, 10:48
Оценка
Фильм классный!! Кто бы что не писал, но в этом фильме есть все что бы не много обосраться от страха .
19 ноября 2018, 10:48 Ответить
rm_dari 20 ноября 2018, 07:39
Оценка
Хороший неклишированный ужастик, была парочка моментов, где жутко и страшно. Сюжет настолько хорош, что фильм закончился очень быстро по ощущениям.
20 ноября 2018, 07:39 Ответить
Ефросинья Ирискина 21 ноября 2018, 23:13
Оценка
Самый бессмысленный фильм, который я только видела. Никому никогда не посоветую.
21 ноября 2018, 23:13 Ответить
Илюха Китов 22 ноября 2018, 06:25
Оценка
Любителям ужасов точно стоит сходить. За этот год один из лучших фильмов в своем жанре. Конечно после просмотра осталось больше вопросов, чем ответов, но возможно это задел на сиквел.
22 ноября 2018, 06:25 Ответить
kristina.lukyanchuk.88 27 ноября 2018, 17:17
Оценка
Фильм понравился,сразу видно,что не типичный Американский ужастик, отсутствуют типичные клише .
27 ноября 2018, 17:17 Ответить
Кристина Ханчалян 24 января 2019, 13:49
Оценка
Откуда у этого «фильма» такая оценка мне не понять... Не страшный, не интересный, а про игру актеров вообще молчу! Заявка в трейлере была очень сильная, но увы это наглое враньё , до фильма «Астрала» этой кинокартине очень далеко ! Не тратьте время на это г@вн@
24 января 2019, 13:49 Ответить
Олеся Безбородова 23 марта 2020, 20:44
Оценка
Начало без конца....
Посмотрев описание и трейлер, почитав отзывы, была заинтригована: фильм обещал быть интересным для любителей ужастиков. И действительно, начало и середина держит в напряжении, несколько раз закрывала глаза, что бы не испугаться резко выскочившим из шкафа или из под кровати чудовищем...А потом как-то все сошло на нет...Появились странные герои, ждала от них какого-то необычного разворота событий и неожиданную развязку, но увы и ах - ни того, ни другого не дождалась. Фильм закончился внезапно и не понятно, оставив странное и не очень приятное послевкусие.
23 марта 2020, 20:44 Ответить
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