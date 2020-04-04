Реинкарнация: Пришествие дьявола, 2020

Пожилая супружеская пара похищает молодую девушку для проведения древнего сатанинского обряда. Но вместо желаемого результата старики ненароком пробуждают потустороннего демона, который начинает на них охоту. Звезда фильма ужасов «Близнецы» Шейла Маккарти и исполнитель роли Смерти из сериала «Сверхъестественное» Джулиан Ричингс в нашумевшем камерном хорроре Джастина Дж. Дика «Реинкарнация. Пришествие дьявола».
Действие разворачивается в тихом американском пригороде, где живут пенсионеры Одри и Хенри Уолш. Соседи знают их как добрых и отзывчивых людей, не способных и мухи обидеть. Никому и в голову не могло прийти, что супруги уже несколько месяцев готовятся к похищению молодой беременной Шеннон Бекер с целью осуществления оккультного ритуала. Благодаря темным силам преступники рассчитывают переселить душу своего трагически погибшего внука в тело будущего ребенка пленницы. И когда жертва попадает в ловушку, старики связывают ее и запирают в спальне на втором этаже.
Заручившись поддержкой группы сектантов, похитители зачитывают вслух средневековое заклинание. Однако после обряда в доме начинают твориться жуткие вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Образуется магический портал, сквозь который в мир живых проникает Сургат, обладающий нечеловеческой мощью. Демон из преисподней получает контроль над мыслями и поступками хозяев, мечтая устроить ад на земле. Остановить чудище может лишь Шеннон, которую ждет самая долгая ночь в жизни. Удастся ли ей предотвратить пришествие антихриста?
Данная кинокартина не имеет отношения к мистическому фильму ужасов Ари Астера «Реинкарнация», а оригинальное название переводится как «Все ради Джексона».
Джастин Дж. Дик не только выступил в качестве режиссера, но и спродюсировал постановку. До этого он работал преимущественно в жанрах семейного и романтического кино на тему новогодних праздников.
Сценарий написал американец Кит Купер, прежде уже работавший с Диком над кинолентами «Лесные феи», «Супергеройское наказание», «Тихое Рождество», «Свадьба на Рождество» и «Операция «Рождественский список».
Главные роли исполнили актеры, за плечами которых немалый опыт работы в жанре хоррор. Шейла Маккарти, сыгравшая старуху-сатанистку Одри, появлялась в «Крысах», «Близнецах» и «Антивирусе», а ее экранный партнер Джулиан Ричингс знаком широкой аудитории по сериалам «Сверхъестественное», «Ганнибал», а также фильмам «Куб», «Ведьма» и «Выживание мертвецов».
«Реинкарнация: Пришествие дьявола» получила крайне положительные отзывы со стороны профессиональных критиков, что для малобюджетного хоррора большая редкость. Рейтинг «свежести» на известном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes к моменту премьеры в России составил 98%.
Выпуском ленты занимался популярный стриминговый сервис Shudder, который специализируется на ужасах, триллерах и фантастике.
Саундтрек сочинил канадский композитор Джон МакКарти, ранее писавший музыку к сериалу «Батл Крик», а также кинокартинам «Лицо в толпе», «Турбулентность 3: Тяжелый металл» и «Другой день».
Пожилая пара совершает сделку с дьяволом и похищает беременную девушку, чтобы провести ритуал реинкарнации, поместив душу своего погибшего внука в еще нерожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний. Однако обряд не удается завершить, и через открытый портал в дом попадает могущественный демон Сургат. Он начинает управлять страхами пожилой пары и их соседей. Похищенная Шеннон пытается спастись, понимая, что дом стал не просто обителью демонов, здесь произошло само пришествие дьявола…
Не стоит тратить деньги и время на этот фильм. Сегодня была и разочаровалась в какой раз, снимают фильмы никчемные
Видимо денег не хватило