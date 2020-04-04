Реинкарнация: Пришествие дьявола, 2020

Пожилая супружеская пара похищает молодую девушку для проведения древнего сатанинского обряда. Но вместо желаемого результата старики ненароком пробуждают потустороннего демона, который начинает на них охоту. Звезда фильма ужасов «Близнецы» Шейла Маккарти и исполнитель роли Смерти из сериала «Сверхъестественное» Джулиан Ричингс в нашумевшем камерном хорроре Джастина Дж. Дика «Реинкарнация. Пришествие дьявола».

Действие разворачивается в тихом американском пригороде, где живут пенсионеры Одри и Хенри Уолш. Соседи знают их как добрых и отзывчивых людей, не способных и мухи обидеть. Никому и в голову не могло прийти, что супруги уже несколько месяцев готовятся к похищению молодой беременной Шеннон Бекер с целью осуществления оккультного ритуала. Благодаря темным силам преступники рассчитывают переселить душу своего трагически погибшего внука в тело будущего ребенка пленницы. И когда жертва попадает в ловушку, старики связывают ее и запирают в спальне на втором этаже.

Заручившись поддержкой группы сектантов, похитители зачитывают вслух средневековое заклинание. Однако после обряда в доме начинают твориться жуткие вещи, не поддающиеся рациональному объяснению. Образуется магический портал, сквозь который в мир живых проникает Сургат, обладающий нечеловеческой мощью. Демон из преисподней получает контроль над мыслями и поступками хозяев, мечтая устроить ад на земле. Остановить чудище может лишь Шеннон, которую ждет самая долгая ночь в жизни. Удастся ли ей предотвратить пришествие антихриста?