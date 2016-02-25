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Der geilste Tag

Самый крутой день, 2016

2016
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12 голосов
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О фильме

Бенно и Анди знакомятся в хосписе. Анди 3 года терпеливо ждал здесь донорское легкое, но недавно врач сказал ему, что надежды нет. Анди мечтает, чтобы его личный блог набрал бешеную популярность, но пока что у него только 12 подписчиков, четверо из которых его врачи, а трое уже на том свете. Бенно падает в обмороки то на эскалаторе, то на рельсы в метро. Врачи находят у него опухоль мозга, сообщая, что шансов на выздоровление нет. Бенно посещает гениальная мысль: выбраться из хосписа, взять кредит и оторваться на полную катушку, пока не сыграл в ящик. Но самому Бенно никто не одобрит кредит из-за судимости. Ему нужно уговорить нерешительного Анди обратиться в банк, чтобы на полученные деньги прожить самый крутой день своей жизни…

6.5 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 25 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Флориан Давид Фиц
Флориан Давид Фиц
В ролях
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Флориан Давид Фиц
Флориан Давид Фиц
Райнер Бок
Райнер Бок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самый крутой день 2 постера
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