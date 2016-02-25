Самый крутой день, 2016

Бенно и Анди знакомятся в хосписе. Анди 3 года терпеливо ждал здесь донорское легкое, но недавно врач сказал ему, что надежды нет. Анди мечтает, чтобы его личный блог набрал бешеную популярность, но пока что у него только 12 подписчиков, четверо из которых его врачи, а трое уже на том свете. Бенно падает в обмороки то на эскалаторе, то на рельсы в метро. Врачи находят у него опухоль мозга, сообщая, что шансов на выздоровление нет. Бенно посещает гениальная мысль: выбраться из хосписа, взять кредит и оторваться на полную катушку, пока не сыграл в ящик. Но самому Бенно никто не одобрит кредит из-за судимости. Ему нужно уговорить нерешительного Анди обратиться в банк, чтобы на полученные деньги прожить самый крутой день своей жизни…