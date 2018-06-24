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Парень с феноменальной памятью Тео всегда мечтал пойти по стопам отца и защищать свою страну всеми возможными способами. Учеба в полицейской академии не очень то и помогла, ведь с игалятором наперевес особо за преступниками не побегаешь. Но Тео не отчаивается и постоянно подает свои анкеты для перевода из технического отдела в настоящий спецотряд. Однажды ему все-таки везет, вместе с отстраненным от службы, умудренным опытом Лео их отправляют работать караульными. И в один из, казалось бы,…