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Хот-дог Хот-дог
Киноафиша Фильмы Хот-дог Отзывы о фильме «Хот-дог»
Hot Dog Хот-дог 2018 / Германия
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Хот-дог»

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Наша рецензия

Парень с феноменальной памятью Тео всегда мечтал пойти по стопам отца и защищать свою страну всеми возможными способами. Учеба в полицейской академии не очень то и помогла, ведь с игалятором наперевес особо за преступниками не побегаешь. Но Тео не отчаивается и постоянно подает свои анкеты для перевода из технического отдела в настоящий спецотряд. Однажды ему все-таки везет, вместе с отстраненным от службы, умудренным опытом Лео их отправляют работать караульными. И в один из, казалось бы,…

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САНСАНЫЧ XXX 24 июня 2018, 19:48
шедевральный тупняк но смотрится легко и даже иногда вызывает улыбку
24 июня 2018, 19:48 Ответить
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