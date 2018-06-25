«Хот-дог»: Рецензия Киноафиши

Плохие немецкие парни

Парень с феноменальной памятью Тео всегда мечтал пойти по стопам отца и защищать свою страну всеми возможными способами. Учеба в полицейской академии не очень то и помогла, ведь с игалятором наперевес особо за преступниками не побегаешь. Но Тео не отчаивается и постоянно подает свои анкеты для перевода из технического отдела в настоящий спецотряд. Однажды ему все-таки везет, вместе с отстраненным от службы, умудренным опытом Лео их отправляют работать караульными. И в один из, казалось бы, обыденных дней прямо у них из-под носа преступники похищают Машу, дочь одного высокопоставленного политика. «Напарников» быстро отправляют в отставку, но они, понимая, что кроме них с этим заданием никто не справится, объединяют свои силы. Да, у них разные подходы и взгляды на жизнь, но друг без друга они не могут, т.к. мозги одного отлично дополняют мышцы другого. Вместе они пройдут огонь, воду и миллион пошлейших ситуаций, а выйдут из этой истории, конечно, хорошими друзьями.

Кадр из фильма «Хот-дог»

Обычно розыгрыш на большом экране стандартных, голливудских и не только, знакомых всем и каждому приемов, анекдотов и ситуаций приводит к провалу. Но не в данном случае. Картина «Хот-дог» и ее создатели насобирали здесь все, что так сами любят, приправили все «туалетным» юмором и, судя по тому, что бюджет у картины небольшой, нацелились на создание целой франшизы, ведь еще не всех друзей они умудрились засветить в кадре, юмор такой обычно не убиваем, и аудитория подобных картин его с удовольствием потребляет, а Швайгер и Швайгхефер еще не старые, чтобы списывать их со счетов. А вот за просмотр пару раз прокричать стоп-слово «хот-дог», которое придумывают для себя герои, очень даже хочется. Потому что палку создатели иногда перегибают так сильно, что только диву даешься, как такое вообще могли пропустить в кино.

Кадр из фильма «Хот-дог»

Проходятся авторы по всей дремучей и не очень классике, есть здесь инвалид на коляске, карлик и кричащий начальник отдела. Еще пистолеты, стреляющие бесконечно много раз, и взрывы, которые лишь выглядят круто, но страдают от них исключительно отрицательные персонажи. Просто куча сортирного юмора и обязательно (просто новый тренд!) сцена на взлетной полосе, когда машины и самолет играют в догонялки, а еще они умудряются поиграть в урологов с коровами. Плюс все это озвучивается классными треками, которые лучше всего подходят картинам подобного жанра.

Кадр из фильма «Хот-дог»

Двух главных сверхквалифицированных бойцов сыграли уже упоминавшиеся выше Тиль Швайгер («Мед в голове», «Бесславные ублюдки»), у героя которого, по его же мнению, с 20-ти лет плохое настроение, и его давний соратник Маттиас Швайгехефер («Поможем расстаться», «Операция «Валькирия»), играющий очередного неудачника, находящего себя прямо во время расследования. Компанию им составили Энн Шефер и Лиза Томашевски, у которых пока нет заметных ролей, но после фильма «Хот-дог» у них должны случиться неплохие карьерные взлеты. А еще в маленьком эпизоде здесь засветился наш Dj Smash.

Кадр из фильма «Хот-дог»

Комедийный боевик «Хот-дог» строится на забавной истории о поиске Маши, всегда работающем дуэте Швайгера и Швайгехефера и юморе, строящемся на самых низменных суждениях авторов. Кино в какой-то момент расслабляет зрителей и смешит так, что экшн, нарисованный на коленке, не раздражает, а скорее простебывает всю серьезность и реалистичность того, что происходит в боевиках. «Хот-дог» так сложен, что оставляет кучу возможностей для создателей вернуться к Тео и Лео, у которых может случиться еще куча приключений в разных странах и с совершенно необычными напарниками. А сколько еще осталось всего, что можно обсмеять и над чем поразвлечься…

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 21июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хот-дог»