Кровные узы, 2020

Начало 1960-х. Джордж Блэкледж и его жена Маргарет живут на своем ранчо в Монтане вместе с сыном и его семьей. Их прекрасная спокойная жизнь рушится после трагической гибели сына.

Джордж – бывший шериф, у которого все еще в ящике можно обнаружить значок с пистолетом. Маргарет – строгая, но миловидная домохозяйка на ферме. Супруги живут с сыном Джеймсом, с его женой Лорной и с их маленьким сыном Джимми. Размеренный уклад жизни семьи разрушает ужасная авария, в которой погибает Джеймс.

Несколько лет спустя отчаявшаяся Лорна соглашается снова выйти замуж за вежливого и открытого парня Донни. Однако совсем скоро выясняется, что он не тот, кем кажется: парень имеет сомнительные семейные связи. Во время поездки в город Маргарет следит за молодоженами из окна своей машины и наблюдает, как Донни дает пощечину маленькому Джимми за то, что он уронил мороженое, а вскоре влетает и Лорне. На следующий день после их мрачной свадьбы в мэрии Донни увозит Лорну и Джимми в Северную Дакоту с намерением воспитать ребенка как члена мафиозной группировки и тем самым научить его грабить мирных жителей.

Маргарет и Джордж, ошеломленные безрадостным будущим, нависшим над их внуком, забираются в свою старую машину и отправляются в путешествие, чтобы вернуть его. Именно Маргарет, которую все еще преследует потеря собственного сына, начинает спасательную операцию. Джордж пытается объяснить жене, что у них нет юридических оснований забрать мальчика от его матери и новой семьи. Но Маргарет и слышать ничего не хочет, ею движет инстинкт спасти отпрыска своего сына, а Джордж не может отпустить жену одну. Заезжая в маленькие города Америки и расспрашивая о Донни, Маргарет и Джордж узнают устрашающие подробности о его семейном клане.