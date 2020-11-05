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Let Him Go

Кровные узы, 2020

2020 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Остросюжетный боевик с Кевином Костнером
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Начало 1960-х. Джордж Блэкледж и его жена Маргарет живут на своем ранчо в Монтане вместе с сыном и его семьей. Их прекрасная спокойная жизнь рушится после трагической гибели сына.

Джордж – бывший шериф, у которого все еще в ящике можно обнаружить значок с пистолетом. Маргарет – строгая, но миловидная домохозяйка на ферме. Супруги живут с сыном Джеймсом, с его женой Лорной и с их маленьким сыном Джимми. Размеренный уклад жизни семьи разрушает ужасная авария, в которой погибает Джеймс. 

Несколько лет спустя отчаявшаяся Лорна соглашается снова выйти замуж за вежливого и открытого парня Донни. Однако совсем скоро выясняется, что он не тот, кем кажется: парень имеет сомнительные семейные связи. Во время поездки в город Маргарет следит за молодоженами из окна своей машины и наблюдает, как Донни дает пощечину маленькому Джимми за то, что он уронил мороженое, а вскоре влетает и Лорне. На следующий день после их мрачной свадьбы в мэрии Донни увозит Лорну и Джимми в Северную Дакоту с намерением воспитать ребенка как члена мафиозной группировки и тем самым научить его грабить мирных жителей. 

Маргарет и Джордж, ошеломленные безрадостным будущим, нависшим над их внуком, забираются в свою старую машину и отправляются в путешествие, чтобы вернуть его. Именно Маргарет, которую все еще преследует потеря собственного сына, начинает спасательную операцию. Джордж пытается объяснить жене, что у них нет юридических оснований забрать мальчика от его матери и новой семьи. Но Маргарет и слышать ничего не хочет, ею движет инстинкт спасти отпрыска своего сына, а Джордж не может отпустить жену одну. Заезжая в маленькие города Америки и расспрашивая о Донни, Маргарет и Джордж узнают устрашающие подробности о его семейном клане. 

Оригинальное название фильма переводится как «Отпусти его».

Режиссером и сценаристом картины «Кровные узы» является Томас Безуча. Это четвертый полнометражный фильм режиссера. Ранее он снял такие ленты, как «Большой рай», «Привет семье!» и «Монте-Карло».

«Кровные узы» снят по одноименному роману Ларри Уотсона, который вышел в 2013 году.

Съемки фильма начались в апреле 2019 года в канадском городе Калгари. Калгари принято называть «ковбойским городом», что наиболее точно подходит для атмосферы «Кровных уз». Некоторые кинокритики высоко оценили работу над локациями картины. 

Премьера фильма должна была состоятся 21 августа 2020 года, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. 

В романе Ларри Уотсона пара живет в Северной Дакоте и впоследствии едет в Монтану. В фильме же наоборот: они живут в Монтане и едут в Северную Дакоту.

Роль Джорджа и Маргарет сыграли Кевин Костнер («Телохранитель») и Дайан Лэйн («Неверная»). Любопытно, что Костнер и Лэйн не в первый раз играют супружескую пару. Ранее они оба снялись в «Человеке из стали» (2013), где сыграли родителей Кларка Кента. 

В фильме также можно увидеть Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Кэйли Картер («Миссис Америка»), Уилла Бриттейна («Конг: Остров черепа»). 

Для актера Отто Хорнунга, сыгравшего Джимми, внука Маргарет и Джорджа, это первая роль в кино.

Критики отмечают, что, если фильм начинается как детектив, то после того, как Маргарет и Джордж отправляются за внуком, картина напоминает готический триллер в стиле вестерн.  

Джордж Блэкледж, бывший шериф, наслаждается покоем на ранчо в горах Монтаны вместе со своей супругой Маргарет. Трагическая гибель их сына навсегда разрушает размеренный уклад жизни благочестивой семьи.

Теперь все, что у них осталось – это внук, который волей случая попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика, супруги готовы идти до конца.

7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 24 ноября 2020
Премьера в мире 5 ноября 2020
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Томас Безука
Томас Безука
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Бу Бу Стюарт
Бу Бу Стюарт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кровные узы 2 постера
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Кровные узы
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Постаревший бывший шериф Джордж Блэкледж (Кевин Костнер) и его жена Маргарет (Дайан Лэйн) живут на ферме с сыном и его женой Лорной, воспитывающими малолетнего ребёнка. Но после трагической гибели сына всё меняется. Лорна выходит замуж за представителя жестокого семейства Уибой, который бьёт жену и пасынка, а вскоре увозит их в неизвестном направлении. Маргарет настаивает, что они с Джорджем должны поехать и забрать своего внука. Однако преступный клан не слишком-то хочет отпускать тех, кто…
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Станислав Ян 14 декабря 2020, 12:19
На мой взгляд лучший актер 20 века, Кевин Костнер еще ни разу не появлялся в заурядном кино. И этот фильм не исключение. Кино о настоящем мужчине,… Читать дальше…
kse2004 19 декабря 2020, 12:56
Такой комментарий очень пристрастный. Лучший актер 20 века - звучит очень странно, по другому не сказать. Хотя я сам его люблю. А насчет его… Читать дальше…
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саундтрек фильма Кровные узы
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