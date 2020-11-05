Кровные узы, 2020

Начало 1960-х. Джордж Блэкледж и его жена Маргарет живут на своем ранчо в Монтане вместе с сыном и его семьей. Их прекрасная спокойная жизнь рушится после трагической гибели сына.
Джордж – бывший шериф, у которого все еще в ящике можно обнаружить значок с пистолетом. Маргарет – строгая, но миловидная домохозяйка на ферме. Супруги живут с сыном Джеймсом, с его женой Лорной и с их маленьким сыном Джимми. Размеренный уклад жизни семьи разрушает ужасная авария, в которой погибает Джеймс.
Несколько лет спустя отчаявшаяся Лорна соглашается снова выйти замуж за вежливого и открытого парня Донни. Однако совсем скоро выясняется, что он не тот, кем кажется: парень имеет сомнительные семейные связи. Во время поездки в город Маргарет следит за молодоженами из окна своей машины и наблюдает, как Донни дает пощечину маленькому Джимми за то, что он уронил мороженое, а вскоре влетает и Лорне. На следующий день после их мрачной свадьбы в мэрии Донни увозит Лорну и Джимми в Северную Дакоту с намерением воспитать ребенка как члена мафиозной группировки и тем самым научить его грабить мирных жителей.
Маргарет и Джордж, ошеломленные безрадостным будущим, нависшим над их внуком, забираются в свою старую машину и отправляются в путешествие, чтобы вернуть его. Именно Маргарет, которую все еще преследует потеря собственного сына, начинает спасательную операцию. Джордж пытается объяснить жене, что у них нет юридических оснований забрать мальчика от его матери и новой семьи. Но Маргарет и слышать ничего не хочет, ею движет инстинкт спасти отпрыска своего сына, а Джордж не может отпустить жену одну. Заезжая в маленькие города Америки и расспрашивая о Донни, Маргарет и Джордж узнают устрашающие подробности о его семейном клане.
Оригинальное название фильма переводится как «Отпусти его».
Режиссером и сценаристом картины «Кровные узы» является Томас Безуча. Это четвертый полнометражный фильм режиссера. Ранее он снял такие ленты, как «Большой рай», «Привет семье!» и «Монте-Карло».
«Кровные узы» снят по одноименному роману Ларри Уотсона, который вышел в 2013 году.
Съемки фильма начались в апреле 2019 года в канадском городе Калгари. Калгари принято называть «ковбойским городом», что наиболее точно подходит для атмосферы «Кровных уз». Некоторые кинокритики высоко оценили работу над локациями картины.
Премьера фильма должна была состоятся 21 августа 2020 года, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
В романе Ларри Уотсона пара живет в Северной Дакоте и впоследствии едет в Монтану. В фильме же наоборот: они живут в Монтане и едут в Северную Дакоту.
Роль Джорджа и Маргарет сыграли Кевин Костнер («Телохранитель») и Дайан Лэйн («Неверная»). Любопытно, что Костнер и Лэйн не в первый раз играют супружескую пару. Ранее они оба снялись в «Человеке из стали» (2013), где сыграли родителей Кларка Кента.
В фильме также можно увидеть Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Кэйли Картер («Миссис Америка»), Уилла Бриттейна («Конг: Остров черепа»).
Для актера Отто Хорнунга, сыгравшего Джимми, внука Маргарет и Джорджа, это первая роль в кино.
Критики отмечают, что, если фильм начинается как детектив, то после того, как Маргарет и Джордж отправляются за внуком, картина напоминает готический триллер в стиле вестерн.
Джордж Блэкледж, бывший шериф, наслаждается покоем на ранчо в горах Монтаны вместе со своей супругой Маргарет. Трагическая гибель их сына навсегда разрушает размеренный уклад жизни благочестивой семьи.
Теперь все, что у них осталось – это внук, который волей случая попал в руки жестокой и опасной семьи Уибой. Ради возвращения мальчика, супруги готовы идти до конца.