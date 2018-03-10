Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Линчеватель Линчеватель
Киноафиша Фильмы Линчеватель
A Vigilante

Линчеватель, 2018

2018 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Сэди стала жертвой домашнего насилия. Но она смогла пережить боль и мучения со стороны собственного мужа, и стала лишь сильнее. Теперь девушка решила отомстить всем, кто хоть раз унижал женщин, начиная со своего супруга. Сэди обучается боевым приемам, а затем начинает сама вершить правосудие. Каждому из деспотичных мужчин предстоит заплатить за то, что они издевались над беззащитными жертвами. Теперь Сэди – последняя надежда этих женщин на справедливость.

  • Это первый полнометражный проект, над которым Сара Даггар-Никсон работала в роли режиссера и сценариста. На ее счету также несколько короткометражек.
  • В одной из тренировочных сцен главная героиня упоминает книгу о боевых искусствах. Она называется «The Complete Kray Maga». Это руководство, в котором досконально рассматриваются более 230 приемов боя и самообороны.
  • Сэди использует стиль боя под названием «Крав-мага». Систему разработали в Израиле в 50-х годах прошлого века. Она предназначена для быстрой нейтрализации угрозы для жизни.
  • На главную роль режиссер пригласила свою подругу – актрису Оливию Уайлд. Она же стала одним из 28-ми исполнительных продюсеров проекта.

Сади помогает жертвам домашнего насилия избавляться от мучителей — она берёт правосудие в свои руки и теми или иными способами разбирается с негодяями. Но сама женщина никак не может смириться с собственным прошлым, и старые шрамы то и дело дают о себе знать.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 31 мая 2019
Премьера в мире 10 марта 2018
Возраст 18+
Режиссер
Сара Даггар-Никсон
В ролях
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Морган Спектор
Бетси Айдем
С.Дж. Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла (2019)
7.972973
Черный дрозд
Черный дрозд (2012)
6.1538463
Фильм находится в подборках
Фильмы про боевые искусства Фильмы про боевые искусства
Постер фильма Линчеватель 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Линчеватель смотреть онлайн

Линчеватель
Смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Черный дрозд
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 13:21
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши