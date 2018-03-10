Линчеватель, 2018

Когда-то Сэди стала жертвой домашнего насилия. Но она смогла пережить боль и мучения со стороны собственного мужа, и стала лишь сильнее. Теперь девушка решила отомстить всем, кто хоть раз унижал женщин, начиная со своего супруга. Сэди обучается боевым приемам, а затем начинает сама вершить правосудие. Каждому из деспотичных мужчин предстоит заплатить за то, что они издевались над беззащитными жертвами. Теперь Сэди – последняя надежда этих женщин на справедливость.
Сади помогает жертвам домашнего насилия избавляться от мучителей — она берёт правосудие в свои руки и теми или иными способами разбирается с негодяями. Но сама женщина никак не может смириться с собственным прошлым, и старые шрамы то и дело дают о себе знать.