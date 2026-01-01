Оповещения от Киноафиши
Марк Хикс
Mark Hix
Марк Хикс
Mark Hix
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Фантастический герой
Популярные фильмы
6.4
Терминатор 3: Восстание машин
(2003)
6.1
Галвестон
(2018)
Жанр
Все
Боевик
Триллер
Фантастика
Год
Все
2018
2003
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.1
Галвестон
Galveston
боевик, триллер
2018, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Терминатор 3: Восстание машин
Terminator 3: Rise of the Machines
фантастика, боевик, триллер
2003, США / Германия / Великобритания
