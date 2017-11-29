Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Бездна

Бездна

Plonger 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фотограф покидает семью, чтобы "найти себя" и заняться глубоководным дайвингом.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 2 мая 2018
Премьера в мире 29 ноября 2017
Дата выхода
29 ноября 2017 Франция
Сборы в мире $181 078
Производство Move Movie, Cinéfrance 1888, Cinéfrance Plus
Другие названия
Plonger, Diving, A mélybe, Imersão, Uciec w głębię, Στα βαθιά, Бездна, 欲望に溺れて
Режиссер
Мелани Лоран
Мелани Лоран
В ролях
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Ибрахим Ахмед
Мари Денарно
Мари Денарно
Альберт Дельпи
Альберт Дельпи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.7
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
