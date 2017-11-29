Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
Места съёмок
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Бездна
Бездна
Plonger
18+
драма
О фильме
Фотограф покидает семью, чтобы "найти себя" и заняться глубоководным дайвингом.
Развернуть
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
2 мая 2018
Премьера в мире
29 ноября 2017
Дата выхода
29 ноября 2017
Франция
Сборы в мире
$181 078
Производство
Move Movie, Cinéfrance 1888, Cinéfrance Plus
Другие названия
Plonger, Diving, A mélybe, Imersão, Uciec w głębię, Στα βαθιά, Бездна, 欲望に溺れて
Режиссер
Мелани Лоран
В ролях
Жиль Леллуш
Мария Вальверде
Ибрахим Ахмед
Мари Денарно
Альберт Дельпи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
13
голосов
5.7
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
