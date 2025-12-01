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Постер фильма Дом мертвых
5.5
Дом мертвых - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дом мертвых
5.5

Дом мертвых

, 2025
Khang baan
Таиланд / ужасы
Трейлеры
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Постер фильма Дом мертвых
5.5
Пойду 0
Не пойду 1
Дом мертвых - Трейлер
Дом мертвых  Трейлер

В ролях

Pichsinee Veerasuthima
Висарут Химмарат
Sasatorn Buain
Nan
Rinrada Lamroekchai
Panisa Udomruangkiat
Toey
Katanyu Swangsri
Sumrerng
Phunathat Wiwatphatthanaanan
Sithi Tesprateep
Thanticha Supasiritongchai
Khun Limkumnerd
Sangduen Nontapaoraya
Kansika Tengkankit
Режиссер Kome Kongkiat Komesiri, Khom Kongkiat Khomsiri
Сценарист Нофанд Буньяй, Kome Kongkiat Komesiri, Khom Kongkiat Khomsiri, Pass Patthanakumjon, Wilasinee Ruangprajuabkun
Композитор Franz Komsan Vor
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Таиланд
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 1 мая 2026
Премьера в мире 1 декабря 2025
Дата выхода
20 августа 2026 Россия
4 декабря 2025 Таиланд 18
Сборы в мире $844 471
Производство Kongkiat Production
Другие названия
Khang baan, Our House, Nhà Trấn Quỷ, 鬼靈居, Kang Baan, Next Door

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

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Дом мертвых - Трейлер
Дом мертвых Трейлер
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