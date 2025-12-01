В ролях
Panisa Udomruangkiat
Toey
Katanyu Swangsri
Sumrerng
Phunathat Wiwatphatthanaanan
Thanticha Supasiritongchai
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Kome Kongkiat Komesiri, Khom Kongkiat Khomsiri
Сценарист
Нофанд Буньяй, Kome Kongkiat Komesiri, Khom Kongkiat Khomsiri, Pass Patthanakumjon, Wilasinee Ruangprajuabkun
Композитор
Franz Komsan Vor
Детали фильма
Страна
Таиланд
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
1 мая 2026
Премьера в мире
1 декабря 2025
Дата выхода
|20 августа 2026
|Россия
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|4 декабря 2025
|Таиланд
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|18
Сборы в мире
$844 471
Производство
Kongkiat Production
Другие названия
Khang baan, Our House, Nhà Trấn Quỷ, 鬼靈居, Kang Baan, Next Door