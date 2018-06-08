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Киноафиша Рецензии «Реинкарнация»: Рецензия Киноафиши

«Реинкарнация»: Рецензия Киноафиши

8 июня 2018 00:00
«Реинкарнация»: Рецензия Киноафиши
Пугающее непонимание

У Энни Грэхем (Тони Коллетт) умирает мать — закрытая и довольно резкая женщина. Все горюют о её смерти, но потом с каждым из членов семьи начинают происходить странные вещи. И дело не в каких-то призраках или видениях. День за днём открываются страшные тайны семьи Грэхем: их прошлое, странные интересы и занятия. Сын Питер (Алекс Вулф) сначала кажется обычным подростком, но в его поведении заметны неадекватные страхи. Его младшая сестра Чарли (Милли Шапиро) замкнута и нелюдима. И неизвестно, связано ли это с таинственными увлечениями матери, о которых она не хотела рассказывать, или же просто семейные тайны должны рано или поздно оказаться на поверхности.

Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Реинкарнация»

Иногда так случается, что зритель ждёт от похода в кино чего-то конкретного: смеха, страха, захватывающей дух динамики или возбуждения. А на сеансе ему предлагают совсем другую историю. От большинства фильмов ужасов сейчас ожидают достаточно простой и стандартной истории с набором скримеров либо кровавой жестокости. «Реинкарнация» идёт другим путём. И поначалу это может отпугнуть и даже разочаровать. Но к финалу станет понятно — для этого всё и задумывалось. С самого начала картинка строится на мистической двойственности: события жизни героев отражаются в работах самой Энни — она создаёт миниатюрные инсталляции комнат дома и даже автомобильной аварии. Герои как бы живут внутри декораций, построенных ими же. Но эта странность, наверное, самое простое, что есть в сюжете. Гораздо интереснее обстоят дела с динамикой.

Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Реинкарнация»

В первый час действие развивается настолько медленно, что иногда можно просто заскучать. Однако как только наступает осознание главной задумки фильма — всё встаёт на свои места. Нарочитая неспешность здесь не подготовка к какому-то «взрыву», как бывает в стандартных сюжетах. Это и есть само действие. Смерть матриарха семейства не столько даёт старт пугающим событиям, сколько меняет самих героев. Все просто постепенно сходят с ума, а может становятся одержимыми призраками. А этот процесс не может и не должен быть быстрым и лёгким. Всё происходит медленно и мучительно, причём и для героев и для зрителя.

Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Реинкарнация»

Этот фильм обманывает ожидания зрителя, но именно в этом его главное достоинство. «Реинкарнация» из тех случаев, когда авторы то ли специально решили разрушить все правила традиционных ужасов и триллеров, то ли просто забыли о том, что таковые существуют. Если разбирать фильм по частям — в нём огромное количество недоработок: слишком неровный темп, много ненужного и наоборот, важные моменты упущены. Но в сумме это дало взрывоопасную смесь с полным погружением. Все герои ведут себя максимально странно. И поначалу кажется, что весь сюжет будет вращаться вокруг загадочной Чарли, но потом история совершает дикий разворот. И вот уже приходится разбираться, что же происходит с Энни и Питером. И если в персонаже Тони Коллетт сразу видны странности, то молодой Алекс Вулф вроде играет нормального подростка, разве что слишком эмоционального. И тем более удивительны дальнейшие метаморфозы. На фоне остальных членов семьи разительно выделяется отец Стив, прекрасно сыгранный Гэбриелом Бирном. Он будто островок рациональности в безумном мире, оттеняющий поведение всех остальных.

Кадр из фильма «Реинкарнация»
Кадр из фильма «Реинкарнация»

Если же всё-таки хочется чего-то жёсткого на грани трэш-фильмов, придётся ждать почти до самого финала. Буквально несколько минут до конца авторы смогут взорвать мозг лучше, чем многие фильмы за полтора-два часа. Финал чем-то напоминает один очень известный хоррор начала двухтысячных (лучше его не называть, чтобы не навести на спойлеры), но всё же есть важное различие. Когда начинаются титры, некоторые зрители прямо в зале произносят: «Что я только что посмотрел?» — и это снова хороший знак. «Реинкарнация» оставляет очень интересное «послевкусие». Он непонятный, нелогичный и иногда откровенно скучный. При этом его хочется обдумывать и обсуждать, а некоторые сцены настолько крепко застревают в голове, что часть зрителей предпочтёт оставить лампу включённой на ночь. Как будто это кого-то спасало от призраков.

Алексей Хромов

В российском прокате с 7 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Реинкарнация»

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