«Реинкарнация»: Рецензия Киноафиши

Пугающее непонимание

У Энни Грэхем (Тони Коллетт) умирает мать — закрытая и довольно резкая женщина. Все горюют о её смерти, но потом с каждым из членов семьи начинают происходить странные вещи. И дело не в каких-то призраках или видениях. День за днём открываются страшные тайны семьи Грэхем: их прошлое, странные интересы и занятия. Сын Питер (Алекс Вулф) сначала кажется обычным подростком, но в его поведении заметны неадекватные страхи. Его младшая сестра Чарли (Милли Шапиро) замкнута и нелюдима. И неизвестно, связано ли это с таинственными увлечениями матери, о которых она не хотела рассказывать, или же просто семейные тайны должны рано или поздно оказаться на поверхности.

Кадр из фильма «Реинкарнация»

Иногда так случается, что зритель ждёт от похода в кино чего-то конкретного: смеха, страха, захватывающей дух динамики или возбуждения. А на сеансе ему предлагают совсем другую историю. От большинства фильмов ужасов сейчас ожидают достаточно простой и стандартной истории с набором скримеров либо кровавой жестокости. «Реинкарнация» идёт другим путём. И поначалу это может отпугнуть и даже разочаровать. Но к финалу станет понятно — для этого всё и задумывалось. С самого начала картинка строится на мистической двойственности: события жизни героев отражаются в работах самой Энни — она создаёт миниатюрные инсталляции комнат дома и даже автомобильной аварии. Герои как бы живут внутри декораций, построенных ими же. Но эта странность, наверное, самое простое, что есть в сюжете. Гораздо интереснее обстоят дела с динамикой.

Кадр из фильма «Реинкарнация»

В первый час действие развивается настолько медленно, что иногда можно просто заскучать. Однако как только наступает осознание главной задумки фильма — всё встаёт на свои места. Нарочитая неспешность здесь не подготовка к какому-то «взрыву», как бывает в стандартных сюжетах. Это и есть само действие. Смерть матриарха семейства не столько даёт старт пугающим событиям, сколько меняет самих героев. Все просто постепенно сходят с ума, а может становятся одержимыми призраками. А этот процесс не может и не должен быть быстрым и лёгким. Всё происходит медленно и мучительно, причём и для героев и для зрителя.

Кадр из фильма «Реинкарнация»

Этот фильм обманывает ожидания зрителя, но именно в этом его главное достоинство. «Реинкарнация» из тех случаев, когда авторы то ли специально решили разрушить все правила традиционных ужасов и триллеров, то ли просто забыли о том, что таковые существуют. Если разбирать фильм по частям — в нём огромное количество недоработок: слишком неровный темп, много ненужного и наоборот, важные моменты упущены. Но в сумме это дало взрывоопасную смесь с полным погружением. Все герои ведут себя максимально странно. И поначалу кажется, что весь сюжет будет вращаться вокруг загадочной Чарли, но потом история совершает дикий разворот. И вот уже приходится разбираться, что же происходит с Энни и Питером. И если в персонаже Тони Коллетт сразу видны странности, то молодой Алекс Вулф вроде играет нормального подростка, разве что слишком эмоционального. И тем более удивительны дальнейшие метаморфозы. На фоне остальных членов семьи разительно выделяется отец Стив, прекрасно сыгранный Гэбриелом Бирном. Он будто островок рациональности в безумном мире, оттеняющий поведение всех остальных.

Кадр из фильма «Реинкарнация»

Если же всё-таки хочется чего-то жёсткого на грани трэш-фильмов, придётся ждать почти до самого финала. Буквально несколько минут до конца авторы смогут взорвать мозг лучше, чем многие фильмы за полтора-два часа. Финал чем-то напоминает один очень известный хоррор начала двухтысячных (лучше его не называть, чтобы не навести на спойлеры), но всё же есть важное различие. Когда начинаются титры, некоторые зрители прямо в зале произносят: «Что я только что посмотрел?» — и это снова хороший знак. «Реинкарнация» оставляет очень интересное «послевкусие». Он непонятный, нелогичный и иногда откровенно скучный. При этом его хочется обдумывать и обсуждать, а некоторые сцены настолько крепко застревают в голове, что часть зрителей предпочтёт оставить лампу включённой на ночь. Как будто это кого-то спасало от призраков.

Алексей Хромов

В российском прокате с 7 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Реинкарнация»