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Реинкарнация Реинкарнация
Киноафиша Фильмы Реинкарнация Отзывы о фильме «Реинкарнация»
Hereditary Реинкарнация 2018 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Реинкарнация»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

У Энни Грэхем (Тони Коллетт) умирает мать — закрытая и довольно резкая женщина. Все горюют о её смерти, но потом с каждым из членов семьи начинают происходить странные вещи. И дело не в каких-то призраках или видениях. День за днём открываются страшные тайны семьи Грэхем: их прошлое, странные интересы и занятия. Сын Питер (Алекс Вулф) сначала кажется обычным подростком, но в его поведении заметны неадекватные страхи. Его младшая сестра Чарли (Милли Шапиро) замкнута и нелюдима. И…

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Никулька Соловьева 8 июня 2018, 08:49
Вчера была в кино. Фильм эмоционально тяжеловат. Под конец режиссер закурил, вторую дозу травки)
8 июня 2018, 08:49 Ответить
svetuly_88 9 июня 2018, 18:11
Блин ерунда какая то)
9 июня 2018, 18:11 Ответить
Иван Андреенков 15 июня 2018, 14:37
Оценка
Ходили компанией на фильм.
«Я пошел только из за загримированной девочки». Для тех кто хочет посмеятся, можно сходить😅👌🏻
15 июня 2018, 14:37 Ответить
Виталина 16 июня 2018, 09:18
Оценка
Друзья! Не тратьте свое время!!! Это ужасный фильм!!! Худшего в кинотеатре еще не смотрела! Даже слов не хватит описать эту муть!
16 июня 2018, 09:18 Ответить
Михаил Крупник 21 июня 2018, 01:49
Оценка
Вот не знаю, а мне фильм показался очень сильным, да тяжеловат, но блин он не отпускает до концовки. Игра актеров просто поражает, особенно Питера. Работа оператора на высоте. Да, фильм не шаблонный, есть некоторые недочёты и мне не понравилась концовка, вот если б закончился фильм на черлаке, я бы был полностью удовлетворён.
21 июня 2018, 01:49 Ответить
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