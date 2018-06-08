Наша рецензия

У Энни Грэхем (Тони Коллетт) умирает мать — закрытая и довольно резкая женщина. Все горюют о её смерти, но потом с каждым из членов семьи начинают происходить странные вещи. И дело не в каких-то призраках или видениях. День за днём открываются страшные тайны семьи Грэхем: их прошлое, странные интересы и занятия. Сын Питер (Алекс Вулф) сначала кажется обычным подростком, но в его поведении заметны неадекватные страхи. Его младшая сестра Чарли (Милли Шапиро) замкнута и нелюдима. И…