«Точка невозврата»: Рецензия Киноафиши

Главное – начать диалог

Создатели фильма «Точка невозврата» не называют свое детище историей, основанной на реальных событиях, тем не менее картина начинается и заканчивается хроникой. Это противоречие не смущает, здесь не требуется конкретика, масштаб рассказанного настолько велик и актуален сегодня, что может быть спроецирован на любую точку земного шара в любой исторический промежуток времени.

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Бывший дипломат Мейсон Скайлз живет в Бейруте вместе с женой и 13-летним палестинским мальчиком, которого они собираются усыновить в ближайшем будущем. Профессия главного героя угадывается с первых кадров: несмотря на то, что теперь его главный заработок заключается в служении американскому посольству, он по-прежнему чертовски хорош в искусстве владения разговором. Словом, человек живет счастливой жизнью, пока в одно мгновение она не рушится.

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Едва не усыновленный мальчик Карим оказывается братом опасного террориста. Пока главный герой пытается вести переговоры со службой безопасности, его дом захватывает банда того самого преступника – они увозят с собой ребенка и убивают жену Скайлза. Последующие кадры – события, произошедшие через 10 лет после трагического инцидента. От довольного жизнью Мейсона ничего не осталось – он дурно выглядит и сильно пьет. Исполнитель главной роли, звезда сериала «Безумцы» Джон Хэмм подхватывает и держит эту перемену талантливо, хотя и не без участия гримеров. Уже очень скоро артисту представится возможность проявить себя еще в большой мере: его герой вернется к своей дипломатической деятельности в Бейруте, чтобы спасти оказавшегося в заложниках друга, того самого Кэла, который видел, как погибла жена Мейсона.

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Создатели «Точки невозврата» обозначили жанр фильма как боевик, но по факту это не так. Можно было бы назвать картину драмой, но до нужного уровня напряжения, она тоже не дотягивает. Эта жанровая неопределенность созвучна и с обтекаемостью смыслов, поднятых в фильме. Важных тем здесь предостаточно, и это понятно по актуальности истории, но все они оказываются недостаточно раскрытыми, не подводящими ни к каким выводам.

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Режиссер Брэд Андерсон создает страшный мир разрухи: лейтмотивом проносятся контрасты – дети, играющие на настоящем танке, убийство, совершающееся в толпе людей. Отель Бейрута встречает своих гостей лаконичной фразой: «Просьба не покидать отель во время обстрела. Благодарим за понимание». Следующий кадр – вид этого продырявленного выстрелами здания. Разноцветные зонтики особенно хорошо смотрятся на фоне грязного раздолбанного пляжа – атмосфера специфическая, но что важно, она здесь есть.

Кадр из фильма «Точка невозврата

Но все эти контрасты не срабатывают за неимением генерального смысла. Ухудшает общее впечатление и нелогичные провисания в сценарии Тони Гилроя. Например, секретная операция почему-то громко обсуждается в одном из коридорчиков посольства в Израиле – подчеркнуто – по сюжету они их главные конкуренты. Очень неоригинально режиссер подходит к эпизодам воспоминаний – это просто никак не решенная смена кадров. Да и самая серьезная тема, поднятая в фильме, остается в стороне: судьба 13-летнего мальчишки, похищенного террористами.

Эта важная история рассказана сухим холодным языком. Она не задает вопросов и не ищет ответы – это просто фиксация действия в жанре обыкновенной хроники. Так, может быть, это верно выбранный путь создателей фильма, ведь главное – поднять тему и начать диалог?

Варвара Цыпина

В российском прокате с 19 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Точка невозврата»