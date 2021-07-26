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Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино
Mark Pellegrino
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Марк Пеллегрино
Mark Pellegrino
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Дата рождения
9 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
188 см
Биография Марка Пеллегрино
Родился 9 апреля 1965 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Марка Пеллегрино
Точка невозврата
боевик, триллер
2018, США
6.0
Новая попытка Кейт МакКолл
драма
2014, США
6.0
Американская интрижка
драма
2009, США
6.0
Прикрытие
криминал, триллер, драма, ужасы
2008, США
6.0
Сокровище нации
приключения
2004, США
7.0
Амнезия
триллер
2004, США / Германия
5.0
Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика
2001, Франция / США
7.0
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26 июля 2021 15:38
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