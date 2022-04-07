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Старые ножи Старые ножи
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All the Old Knives

Старые ножи, 2022

2022 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Сюжет этого остросюжетного триллера разворачивается вокруг двух агентов, бывших любовников, которые встречаются в ресторане после долгих лет разлуки. По ходу дела выясняется, что один из героев должен убить другого. «Старые ножи» понравится тем, кто без ума от неторопливых, напряженных фильмов, способных полностью захватить внимание зрителя.

Режиссером картины стал Янус Мец, известный в первую очередь своей работой над сериалами «Настоящий детектив» и «НольНольНоль». Мец также снимал спортивную комедию под названием «Борг/Макинрой».

Главную мужскую роль в фильме исполнил американец Крис Пайн, известнейший актер, любимый многими по роли Кирка в перезапуске «Стартрека». Кроме того, Пайн снялся в «Чудо-женщине» в роли возлюбленного супергероини, а также в комедии «Значит, война».

Главную женскую роль в «Старых ножах» сыграла Тандиве Ньютон, звезда таких картин, как «Миссия невыполнима 2», «Хроники Риддика», «В погоне за счастьем».

Фильм «Старые ножи» выходит на стриминговой платформе Amazon, а это значит, что его можно посмотреть в максимально комфортных условиях, не покидая собственную квартиру. Для многих людей сейчас это единственная возможность погружения в мир кинематографа.

Производство фильма стартовало еще в 2017 году, на главные роли изначально были назначены Крис Пайн, а также Мишель Уильямс, однако из-за трехлетнего провисания в съемках последняя в итоге выбыла из проекта. Ее заменила Тандиве Ньютон.

Работа над «Старыми ножами» началась в Лондоне в конце 2020 года. В марте вся команда фильма переехала в Калифорнию, чтобы доснять оставшиеся сцены. Официально производство ленты закончилось где-то в начале весны 2021 года. Однако почти год «Старые ножи» находились в застое.

Компанию Крису Пайну и его партнерше Тандиве Ньютон на экране составили звезда фильма «Матрица» и «Джона Уика» американец Лоренс Фишберн, а также британец Джонатан Прайс, известный по своим работам в антиутопии «Бразилия» и «Два папы».

Изначально постановщиком «Старых ножей» должен был стать британец Джеймс Марш, призер «Оскара» за документальную ленту «Человек на канате». Он также известен по фильму «Вселенная Стивена Хокинга», который получил сразу несколько авторитетных кинопремий.

Силия и Генри — экс-агенты, бывшие напарники и любовники — после долгой разлуки как бы случайно встречаются в калифорнийском Кармеле. За ужином в уютном ресторанчике на берегу Тихого океана они вспоминают романтическое прошлое, не подозревая, что у каждого есть заказ на другого. И кто доживёт до десерта?

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 апреля 2022
Премьера в мире 7 апреля 2022
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Янус Мец Педерсен
Янус Мец Педерсен
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Лоренс Фишбёрн
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Кори Джонсон
Кори Джонсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старые ножи 2 постера
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Агенту ЦРУ, опытному оперативнику с сединой в волосах и затаенной грустью в глазах Генри Пелэму (Крис Пайн) поручают найти в отделе крота, сливавшего информацию террористам, которые захватили пассажирский самолет восемь лет назад в Вене. По словам шефа Пелэма, Вика Уоллинджера (Лоуренс Фишберн), недавно был пойман один из организаторов захвата Ильяс Шушани, который перед смертью не успел произнести имя предателя, но сообщил важные сведения о нем, которые выводят в главные подозреваемые…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Спецагенты Крис Пайн и Тандиве Ньютон встречаются после долгой разлуки в трейлере шпионского триллера «Старые ножи» Персонажу Пайна поручают выследить «крота» в ЦРУ.
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4 марта 2022 11:07
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