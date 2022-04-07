Старые ножи, 2022

Сюжет этого остросюжетного триллера разворачивается вокруг двух агентов, бывших любовников, которые встречаются в ресторане после долгих лет разлуки. По ходу дела выясняется, что один из героев должен убить другого. «Старые ножи» понравится тем, кто без ума от неторопливых, напряженных фильмов, способных полностью захватить внимание зрителя.

Режиссером картины стал Янус Мец, известный в первую очередь своей работой над сериалами «Настоящий детектив» и «НольНольНоль». Мец также снимал спортивную комедию под названием «Борг/Макинрой».

Главную мужскую роль в фильме исполнил американец Крис Пайн, известнейший актер, любимый многими по роли Кирка в перезапуске «Стартрека». Кроме того, Пайн снялся в «Чудо-женщине» в роли возлюбленного супергероини, а также в комедии «Значит, война».

Главную женскую роль в «Старых ножах» сыграла Тандиве Ньютон, звезда таких картин, как «Миссия невыполнима 2», «Хроники Риддика», «В погоне за счастьем».

Фильм «Старые ножи» выходит на стриминговой платформе Amazon, а это значит, что его можно посмотреть в максимально комфортных условиях, не покидая собственную квартиру. Для многих людей сейчас это единственная возможность погружения в мир кинематографа.